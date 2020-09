Se oponen a consulta popular sobre planta de fertilizantes de Topolobampo

Debe ser la autoridad competente la que decida si el proyecto es viable o no, demanda Coparmex

Alma Soto

Jorge López Valencia, presidente del Centro Empresarial Valle del Fuerte, rechazó que la continuación o no de la planta de fertilizantes de Topolobampo sea decidida por una consulta popular.

Indicó que la construcción de la planta ha enfrentado la oposición de una parte de la sociedad, y se han interpuesto amparos que no han procedido, aunque dos aún están por resolverse.

Ante esa polémica, dijo que en su última visita a Sinaloa, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dejó entrever que el conflicto debería resolverse mediante una consulta popular, siguiendo el mismo procedimiento que la planta cervecera Constellation Brands de Mexicali, y que terminó por la cancelación de ese proyecto.

“Consideramos que este tipo de proyectos no deben resolverse mediante consultas populares, sino con argumentos técnicos, que sean las autoridades competentes las que decidan si el proyecto es viable o no, de no ser así estaríamos generando un mal precedente para futuras inversiones, ya sean nacionales o extranjeras, pues generaría mucha incertidumbre”, declaró López Valencia.

Una consulta popular llevada a cabo por la Subsecretaría de Gobernación, recalcó, no brinda las condiciones de transparencia e imparcialidad y pone en riesgo una inversión que traerá muchos beneficios a la región, estado y País

“Exigimos que se respete el estado de derecho”, manifestó.

El Grupo Gas y Petroquímica de Occidente, explicó, ha llevado una serie de trabajos y gestiones para desarrollar una planta de amoniaco en las inmediaciones del Valle del Puerto, con una inversión inicial de mil 250 millones de dólares y una inversión final que sería de 5 mil millones de dólares, con la generación de empleos temporales durante la construcción y 300 formales cuando ya esté en funciones.

Consideró que ese complejo industrial sería el detonante para que se desarrolle el sector petroquímico en la región, con muchos beneficios no solo al sector agrícola sino a las demás actividades económicas.

“No podemos poner en riesgo una inversión de ese tipo, por eso vemos muy riesgoso el uso de consultas populares para resolver un problema de inversión de este tamaño, y por otra parte, las consultas populares son atendidas por muy poca gente, y desgraciadamente, quienes participan no están bien informadas sobre los proyectos, los beneficios o de los riegos”, manifestó.

En ese mismo tema, Juan de Dios Barba Nava, de la Comisión Nacional de Desarrollo Democrático, dijo que están a favor de los esquemas de participación ciudadana siempre y cuanto se apeguen a la legalidad, al marco jurídico, y no se improvisen consultas “patito” que traen consecuencias no solo en el ámbito local, sino que están desincentivando a la inversión local, y afectan la confianza de la inversión nacional y extranjera.

Una consulta popular basada en la ley, dijo, implica un proceso de planeación y la validación de la materia de la consulta de parte de órganos especializados, que pueden ser el Poder Judicial o la propia autoridad electoral, y en todo caso, la implementación debe hacerse a través del INE o de la autoridad electoral del estado.

LO NÚMEROS

Jorge López Valencia, presidente del Centro Empresarial Valle del Fuerte, señaló que la Planta de Fertilizantes en Topolobampo genera:

La inversión inicial de mil 250 millones de dólares.

La inversión final de su construcción será de 5 mil millones de dólares.

La construcción de dicha obra generará 2 mil empleos durante 2 años y medio.

Al iniciar operaciones generará 300 empleos formales.

Esta planta sería el inicio de un complejo industrial petroquímico a mediano y largo plazo.

Permitiría contar con fertilizantes de manera oportuna y a un precio más competitivo.

Generaría oportunidades de empleo para jóvenes profesionistas recién egresados de las escuelas regionales y por consiguiente se generaría una demanda económica importante.