Se pasan de lanza, dice titular de PROFECO sobre gasolineras que ganan igual, a pesar de baja de precios del petróleo

El titular de la PROFECO llamó a que no haya gasolinerías 'pasadas de rosca', que quieran quedarse en la bolsa la baja de los precios del petróleo, de hasta 30 por ciento a nivel internacional

Carlos Álvarez

Los precios de la gasolina y el diésel en México se han reducido en lo general, conforme han bajado los del petróleo a nivel internacional, sin embargo, hay estaciones de servicio que mantienen sus márgenes de ganancia de hasta 5 pesos por litro, informó este lunes el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Ricardo Sheffield Padilla.

Al inicio de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal sostuvo qué hay gasolinerías "pasadas de lanza", y citó el caso de que en una estación de la British Petroleum en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México, donde el litro de Premium se vender a 23.29 pesos, es decir un margen de ganancia de 5.12 pesos por litro.

Sheffield Padilla refirió que la justificación de la trasnacional es que su gasolina tiene aditivos. "Ha de ser para naves espaciales", ironizó el titular de la PROFECO, quien después señaló que ya hay una gran diferencia en los precios de los combustibles, pero "hay unos pocos que no están reflejando la baja".

El titular de la PROFECO llamó a que no haya gasolinerías "pasadas de rosca, que quieran quedarse en la bolsa la baja de los precios del petróleo, de hasta 30 por ciento a nivel internacional", dijo.

El funcionario federal dio a conocer el "Quién es quién" en el precio de los combustibles. La gasolina regular con un precio más alto se encuentra en Michoacán, mientras que la más barata se vende en Tabasco.

"En la gasolina regular, el precio más alto lo encontramos en Churumuco, Michoacán, con un precio al público de 22.10 pesos por litro. En Centro, Tabasco se encuentra a 17.56 pesos por litro de gasolina regular", dijo Sheffield Padilla.

Por su parte, el titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que están garantizados los programas sociales; y que el precio de la gasolina se mantendrá a la baja, y solo si sube intervendrá el Gobierno.

"Se tomó la decisión, no solo por el IEPS [Impuesto Especial sobre Producción y Servicios], sino por decisión [Petróleos Mexicanos] Pemex, no va a aumentar el precio de la gasolina, se comporta al precio internacional y no se establece ningún impuesto especial para mantener el precio", indicó el mandatario nacional.

"Si subiera ya no volvería subir más de como venía, ahí si vamos a controlar, porque ese fue mi compromiso. No a los programas sociales, no afectaríamos a la economía popular, pero si hay necesidad nos apretaríamos más el cinturón el Gobierno. Si es necesario, ahora no, el ajuste, lo haríamos en el gobierno", abundó López Obrador.

"Los programas sociales se mantienen, ante las circunstancias más adversas se mantienen los apoyos a los adultos mayores, las personas con discapacidad, las becas para estudiantes [...] Estamos hablando de alrededor de 500 mil millones de pesos. No pasa nada ahí", dijo el presidente.