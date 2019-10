Se plantea Alcalde de CuliacÃ¡n subirse el sueldo, esto para que secretarios y regidores ganen mÃ¡s

Se plantea Alcalde de Culiacán subirse el sueldo, esto para que secretarios y regidores ganen más

Jesús Estrada Ferreiro afirmó que es el Alcalde en Sinaloa que menos gana, con un sueldo mensual de 43 mil pesos, pero debido a que hay puestos en su gobierno importantes y nadie puede ganar más que él, se tiene pensado este aumento

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro se plantea aumentar el sueldo, esto con la intención de que regidores, así como algunos de sus secretarios tengan un mejor salario, debido a que tienen puestos importantes pero no pueden devengar una mejor remuneración ya que nadie puede ganar más que el Presidente Municipal.

El Alcalde de Culiacán recalcó que él trabajaría hasta sin sueldo, sin embargo subrayó que algunos de sus colaboradores le han externado la molestia de no tener una mejor remuneración, es por ello que se planteará este incremento ante el Cabildo.

“Vamos a ver un estudio para ver cuánto podemos aumentarlo y lo dije muy claro, no es por mí, yo pago por estar aquí, pero si yo no gano más, nadie más puede ganar más que yo, y no es justo que los secretarios, directores con una profesión muy importante, como ingenieros en tecnología, la Tesorera, Secretario del Ayuntamiento que tienen doctorado, son gente muy preparada, que esté ganando aquí un salario que no corresponde a un trabajo que desempeña”, explicó.

Estrada Ferreiro compartió que su sueldo mensual es de 43 mil pesos, el más bajo entre todos los alcaldes de Sinaloa, por ende no estaría muy alejado de lo que perciben los otros presidentes municipales.

Dejó en claro que esto se haría para que sus colaboradores no se le vayan, ya que su equipo ha sido muy importante en su gestión.

“Si ustedes investigan ningún Presidente Municipal de Sinaloa gana menos que yo, ni siquiera lo mismo... yo no voy a pedir, veré un análisis con la gente para ver cuánto es lo más que podemos aumentarnos para que ellos ganen más”, señaló.

“Yo no quiero que se me vaya un tesorero, una tesorera, un secretario del Ayuntamiento, o tecnologías porque me van a dejar solo, el éxito del trabajo nuestro, y mío, está basado en ellos, ellos tienen el mérito más que yo”, agregó.

El primer Edil detalló que también a los regidores se les aumentaría el sueldo, ya que junto a los secretarios, se han quejado por su sueldo; sin embargo esta suma no sería mayor a la que percibían en el pasado, en total se esperaría un aumento de algunos 50 trabajadores de la comuna.

“No propiamente peticiones, sino quejas, de que no les alcanza lo que ganan, no me dicen auménteme ni mucho menos, me dicen que les dé un complemento o algo, eso no lo podemos hacer”, expresó.

--¿Ellos están ganando menos que los anteriores funcionarios?

--Completamente menos .