Se podría actuar contra quienes se dejaron ganar en litigios contra el Ayuntamiento, afirma Alcalde

En las anteriores administraciones la Defensa Jurídica no defendió como se debía de los juicios en contra del Municipio, señala

Antonio Olazábal

Se podría actuar de manera penal o administrativa contra los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Culiacán que hayan perdido deliberadamente juicios contra el Municipio, afirmó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de Culiacán reiteradamente ha señalado que en las anteriores administraciones la Defensa Jurídica no defendió como se debía de los juicios en contra del Municipio, hasta el punto de "amafiarse" con los demandantes para perder litigios, mismos que han causado un fuerte daño al erario de la comuna.

Es por ello que Estrada Ferreiro manifestó que se está analizando el actuar legalmente contra aquellos funcionarios que no defendieron correctamente al Municipio en los pasados procesos jurídicos, mismos, que han desembocado en montos que la actual administración debe pagar forzosamente.

"Sí, es probable que sí, estamos investigando, quiénes son los responsables. Hay responsabilidad oficial y hay responsabilidad penal y administrativa contra quienes se dejaron ganar, contra los que permitieron que ganaran, y contra las propias autoridades que lo facilitaron", sostuvo.

El año pasado se le dio a la Defensa Jurídica casi 100 millones de pesos para el pago de juicios perdidos. El Presidente Municipal mencionó que el Ayuntamiento ya no puede estar desembolsando dinero de esa manera, y prueba de ello es que en la actual administración, afirma, no se ha perdido ningún litigio, es por ello que se revisará si se puede iniciar procedimientos contra los funcionarios que no hicieron un buen papel frente a la Defensa Jurídica de la capital del Estado.

"Hay que analizarlo, puede ser un juicio civil, puede ser un juicio penal, puede ser un procedimiento administrativo, aquí la idea es que recuperemos algo", indicó.