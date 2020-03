Se posiciona 63 Legislatura por Covid-19

Integrantes de diferentes bancadas resaltaron la emergencia sanitaria por la que está pasando México y otros países

América Armenta

Después de dar a conocer una serie de acciones y medidas por parte del Congreso para prevenir el contagio del Covid-19, diputados y diputadas de diferentes grupos parlamentarios se posicionaron en asuntos generales sobre el tema, el actuar de los gobiernos, la importancia de la prevención y su preocupación al respecto.

La Presidenta de la Comisión de Salud, Guadalupe Iribe Gascón, fue la primera en asuntos generales con este tema, fue precedida por Mario Rafael González Sánchez, Roxana Rubio Valdez y Angélica Díaz Quiñonez.

El PRI, anunció la Diputada Iribe Gascón, cancelará todo tipo de eventos y reuniones que impliquen concentraciones de personas, para contribuir a evitar la propagación del Covid-19, además de apegarse las medidas acordadas por la Junta de Coordinación Política. También hizo una invitación para apegarse a las indicaciones de los tres niveles de gobierno y evitar el contagio del virus.

“Hay que ayudarnos unos a otros, para prevenir la contaminación por el coronavirus, para apoyar a quienes enfermen y para crear una nueva conciencia, de responsabilidad y de colaboración entre todos los sinaloenses”, dijo la Presidenta de la Comisión de Salud.

La diputada albiazul, Roxana Rubio Valdez, expuso que en México se ha minimizado la situación del coronavirus, lo que viene a poner en peligro a la población y reiteró el llamado a la población a tener medidas de higiene recomendadas por las autoridades de salud.

“Para romper con la cadena de contagios, se hace necesario implementar acciones no solo desde el gobierno, sino también en nuestros espacios de trabajo, hogares, comercios, evitar eventos masivos, etc”, abundó Rubio Valdez.

Mario Rafael González Sánchez, del Partido del Trabajo, enfatizó la situación en otros países en los que hay más casos de contagio e incluso muertes por el Covid-19, por lo que la decisión de tomar medidas sanitarias en el Congreso lo consideró como lo más acertado y pidió congruencia a la sociedad en estos días de suspensión de actividades.

“Tenemos la obligación de hacerle saber a la población que no son vacaciones, que no van a salir a una situación de asueto y que van a ir a la playa y carnes asadas, centros de baile y cine, no, esto es que se deben de cuidar cada uno de los miembros de sus familias, cada madre y cada padre serán los resguardadores de la salud de sus hijos para que eviten los contagios”, destacó González Sánchez.

Angélica Díaz Quiñónez, del Partido Sinaloense, exhortó a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado, a que en Sinaloa se suspendan de inmediato las clases en todos los niveles, a fin de que los alumnos se resguarden en sus casas y de esta manera evitar el contagio del Covid-19, no hasta el día 20 de marzo como se tiene planteado en la entidad.

También resaltó la labor de las madres de familia que hacen el rol de padre y de madre y tienen que trabajar para mantener su hogar mientras sus hijos estudian, por lo que pidió a los tres niveles de gobierno para que establezcan políticas públicas, para que se impulsen medidas de apoyo a estas mujeres jefas de familia.

“Por ello, mi llamado como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso, es a que una vez declarada la Fase 2 de la contingencia, todos los habitantes de Sinaloa actuemos con mucho respeto a las indicaciones de las autoridades, permanezcamos la mayor parte de nuestro tiempo en casa, sólo salgamos si es necesario, evitemos cualquier tipo de contacto cercano que nos pueda poner en riesgo, y recordemos siempre que todo esto lo debemos hacer por nuestra propia salud y la de nuestras familias”, manifestó Díaz Quiñonez en el documento enviado a la Diputación Permanente.