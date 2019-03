Se preparan mazatlecos y turistas para disfrutar el desfile de Carnaval

Los carros alegóricos dividen opiniones entre los espectadores a la gran fiesta

Marisela González/Susana Guevara

Los espectadores del primer desfile del Carnaval Internacional de Mazatlan 2019, tienen más de 10 horas a la espera para presenciar las 33 carros alegóricos y 18 comparsas.

Opiniones encontradas de turistas y locales son las que se perciben este domingo.

Para algunas familias, las carrozas estan hermosas, pero para otras, dicen que Rigo Lewis los dejó "bien acostumbrados".

"Llegué a las 2 de la tarde para agarrar lugar y los carros no están igual que los de años pasados, están más o menos, empezaron mal desde los monos que pusieron, no me gustaron para nada", expresó Angélica.

María Dolores, de la Ciudad de México, llegó a las 11 de la mañana frente al monumento al pescador, para apartar su lugar.

Es la primera vez que viene al Carnaval, y por lo poco que ha visto, le ha gustado.

Las carrozas fueron elaboradas por la familia Lewis y por primera vez por el artista plástico mazatleco, Ocean Rodríguez.

Nayeli es mazatleca, sus hijas tienen tiempo participando en el desfile y menciona que están encantadas.

"Los carros están bellísimos. Se lucieron hasta con el combate. Otro nivel, están muy bellos, Rigo nos dejó muy mal acostumbrados, a un buen nivel, pero este año se están emparejando", comenta.

"Es excelente que haya gente nueva involucrándose, traen nuevas tecnologías e ideas", concluyó.

Y en otros puntos del malecón, los ciudadanos ya están sentados a la espera del desfile, pero también, hay otros que vienen llegando, cargados con lo que se pueda...

Desde muy temprano, la llegada

Desde muy temprano familias locales y extranjeras se reunieron en el monumento al pescador, donde iniciará esta tarde el primer desfile.

Con sombrillas, casas de acampar, carpas, sillas y comida, en su mayoría ceviche y pizza, los asistentes esperan el inicio.

La caravana comercial ya "calienta" los motores del recorrido al regalar a los asistentes souvenirs y poner el ambiente previo al recorrido de las 33 alegorías carnavaleras.

Familias enteras se reúnen en esta fiesta que se ha caracterizado por ser organizada y mostrar cosas diferentes a las administraciones anteriores.