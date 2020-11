Se preparan PAN, PRI, MC y PRD para ser la mayoría en 2021

Los líderes de los partidos apostaron por las alianzas para garantizar el triunfo de las siguientes elecciones

América Armenta

12/11/2020 | 10:57 AM

En un foro organizado por la Comparmex para hablar de la visión de cada partido y cómo planean ser la mayoría a partir de las siguientes elecciones, los líderes destacaron que unirse y crear un frente es la mejor estrategia que pueden ejecutar, para poder quitar a Morena de los espacios que ha ganado.

Estuvieron participando Alejandro Moreno, presidente del PRI; Marko Cortés Mendoza, presidente del PAN; Jesús Zambrano Grijalva, presidente del PRD, Clemente Castañeda, Movimiento Ciudadano; fue moderado por Gustavo A. De Hoyos Walther, presidente Nacional de Coparmex, para conocer la visión de los principales partidos políticos sobre las elecciones del 2021.

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, señaló que hay diversos sectores como el de pesca, ganadería, agricultura y deporte que han sido abandonados, pero aseguró que el PAN se ha acercado a tener diálogos con ellos; también destacó qué en México se necesitan encuentros plurales y no que se escuche una sola voz, como la de Andrés Manuel López Obrador, que consideró que busca poner lo agenda sin dar espacio a los demás.

"En Acción Nacional hemos dicho con claridad que hoy la prioridad nuestra más allá de apostarle por tener alcaldías, más allá por apostarle a tener más gobernadores, hoy la prioridad de Acción Nacional es generar equilibrio y contrapeso en la Cámara de Diputados, porque es ahí donde se da el debate", declaró.

El líder albiazul expuso que en la Cámara de Diputados no le mueven ni una coma a la propuesta de Presupuesto de Egresos e Ingresos que llega desde el Ejecutivo, sino que se muestran al servicio de éste y lo aprueban tal y como se entrega, faltando discusión de lo mismo, por lo que destacó que no se rescataron programas, entre ellos el Fortaseg, por no dar la contra a lo que ya estaba hecho.

"Nosotros en Acción Nacional estamos de acuerdo en que se le apoye a las personas con programas de diferente índole. ¿Qué es lo que estamos pidiendo?, transparencia, ¿cuál es el lista de beneficiarios de todos esos programas? ¿Qué es lo que pedimos?, reglas, ¿bajo qué criterios quién sí y quién no es objeto de un programa', pero nosotros apostamos que la gente pueda tener un trabajo digno, para que entonces puedan llevar a casa lo necesario es la única forma como el país puede salir adelante", abundó.

"En los estados en que gobierna Acción Nacional el año pasado ya con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, logramos ganar, y en donde no ganamos logramos el segundo lugar como fuerza política y ese año el Revolucionario Institucional también en donde gobierna demostró que ganó, quiere decir esto que se le puede ganar a Morena, los políticos de Morena son los peores evaluados, revisen, los gobernadores de Morena son los que tienen más observaciones por parte de Auditoría Superior de la federación, son los que están peor evaluados por la gente donde gobierna", enfatizó.

Todos los gobiernos tienen claroscuros, mencionó, pero si se hace un contraste con la eficacia se demuestra que Morena ha quedado mucho a deber en donde gobierna, refirió Cortés.

Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, encuentra que México está polarizado y con poca disposición al diálogo por parte del Ejecutivo federal, por lo que consideró necesario fortalecer sectores e impulsar programas para apoyar a la ciudadanía de una manera urgente.

"Todas las encuestas desde el 2018 hasta el 2020 marcan que el partido oficialista en el gobierno tenía arriba de 55 por ciento y 2 años después para la elección de diputados federales andan en 39 o 40 por ciento de aceptación, las cuatro fuerzas políticas que estamos aquí en todas las mediciones nacionales tenemos el 45 por ciento", acotó.

Moreno también expuso que hay partidos fuertes en regiones; sin embargo, es importante crear alianzas para ir todavía más fuertes en equipo para tener acuerdos políticos y construir una nueva mayoría, para lo cual consideró que el PRI está listo para ello.

"Estamos hablando hoy de cómo construir mayorías y las mayorías se construyen con coaliciones o alianzas electorales; esto no es un tema ideológico, es un tema de suma de votos, de acuerdos, de estrategias, para ver cómo ganamos si somos eficaces y eficientes con mayor oportunidad de las elecciones, pero está claro que se le puede ganar a Morena, ocurrió en el 2019 y ocurrió en el 2020, pero todos tenemos que ir hoy con una estrategia clara y comprometida", indicó.

Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, expuso que México está en múltiples crisis, no solamente sanitaria, sino una crisis mediática que no le hacen bien al país en este momento ni en ningún otro.

"Hoy nos debatimos entre el estancamiento de un Gobierno que representa una vuelta al pasado o la posibilidad de construir una alternativa con visión de futuro para el país", refirió.

El reto que encuentra tanto para Movimiento Ciudadano como para los demás partidos es lo que ha hecho hasta el momento el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, y consideró que se ha encargado de concentrar el poder, de ahí que haya desaparecido 109 fideicomisos.

También consideró que ha habido una embestida y federalismo golpeando estados y municipios, dejándolo sin fondos, y agregó la persecución política como la Reforma 19 Constitucional para ampliar la prisión preventiva, y afirmó que ha actuado en contra de la sociedad civil, medios de comunicación y los organismos empresariales como Coparmex, que los tuvo reunidos a los cuatro dirigentes de partidos.

El dirigente del Partido de la Revolución Democrática comentó que el Gobierno de López Obrador es eminentemente anti pluralista y esto nuevamente no es solamente por ideología sino que está en una estrategia de acción política.

"Hay que hacer a un lado claramente los intereses y divisiones particulares para ver qué partidos el próximo año en las elecciones del 2021, ganar más un poquito más y de qué serviría ganar algunos distritos más de los que hoy tiene y tuviera una representación mayor o al PAN o el PRI o el MC, si la mayoría de Morena ahorita están haciendo y deshaciendo desde la Cámara de Diputados", dijo el perredista.

Consideró que actualmente la legislatura se está poniendo a los pies de Andrés Manuel López Obrador como si fueran sus súbditos y no están haciendo un trabajo de contrapeso, por lo que necesitan contribuir al pluralismo político siendo oposición y conservar el pluralismo.

“Yo celebro un poco que como consecuencia o seguimiento de convergencias anteriores y sumas de esfuerzos anteriores que teníamos especialmente a PAN y PRD, y paralelamente con el PRI, el día de ayer hubiéramos avanzado y concluido el acuerdo frentistas que nos permitieron suscribir un convenio de coalición para ir juntos por la gubernatura de San Luis Potosí PAN, PRI y PRD”, expresó.

Coincidió con sus compañeros del foro en que hay sectores abandonados y eso lo pueden cambiar trabajando en conjunto.

Reiteró que juntos es mejor que separados, también se destacó que ya hay amenazas contra la pluralidad por parte de AMLO, quien hizo señalamientos contra el equipo que formaron en San Luis Potosí, durante la mañanera.