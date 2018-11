Se presenta Javier Batiz en el parque de Las ciudades hermanas en MazatlÃ¡n

Una noche con una leyenda del rock

Se presenta Javier Batiz en el parque de Las ciudades hermanas en Mazatlán

Héctor Guardado

Pelo largo y cano, esponjado, lleno de risos, le dicen el brujo porque algunos dicen que predice el futuro, no ha perdido su acento tijuanense del que se siente orgulloso, carga de humor su discurso y lo acompaña de movimientos de cara que son congruentes con lo que dice, es divertido e irreverrente pero sumamente respetuoso, es Javier Batis, una de las leyendas vivientes del rock mexicano.

Cuando camina va dejando una estela de los logros que han definido su leyenda, es el primer mexicano que bebíó de la fuente creativa de los rockeros de color de Estados Unidos, sonidos y ritmos desconocidos en los años 50´s del Siglo pasado en en casi todo México, que fueron los que alimentaron la propuesta netamente mexicana de rock, antes de el la propuesta rocanrolera era edulcorado y tendía a reproducir la música y las letras de los éxitos de rock de Estados Unidos.

Su legendaria, tijuanera la guitarra eléctrica que toca con virtuosismo, fue maestro de Carlos Santana y de Alex Lora, su amistad con Jim Morrison que fue parte de su público cuando se presentó en el centro nocturno Terraza Casino de la Ciudad de México, Javier Batiz es considerado el padre del rock mexicano.

La noche del domingo después de una jocosa y gozosa rueda de prensa el guitarrista subió al foro instalado en uno de los costados del Parque de las Ciudades hermanas, lo acompañan además de los músicos de su banda, su esposa y su hermana Baby Batiz y dos bailarinas que actúan como gogos.

Una master class de guitarra electrónica tocando rock fue lo que presenció el público, la calidad de su guitarra y la de sus músicos hizo que el rock fluyera sin limitaciones por todo el parque sedujo al auditorio que dejo que la música los poseyera y muchos se lanzaron a bailar frente al foro, entraron en catarsis con la música y el baile surgió espontaneo al ritmo que impusieron la batería y las guitarras.

Arrancó con una pieza suya que es muy famosa El vuelo del ángel que permitió mostrar el virtuosismo de sus manos para arrancar de la guitarra el lamento, la disonancia y las melodías que en una mezcla presisa, exacta suena como una gran obra musical equilibrada y electrizante.

Con La primera noche el público entró en calor, Sentimientos tiernos aclararon con certeza las grandes posibilidades que tiene el rock para estremecer cuando es interpretado con calidad, otra clásico continuó con La montaña y Tierra de nadie.

Expresó que se veía que el público estaba muy agusto sentado y recostado en el pasto del parque y anunció que bajaría, alguién del staff le bajo la guitarra, la gente se acercó y lo rodeo, cientos de celulares brotaron de las manos, de las bolsas de mano, de los pantalones y empezaron a filmar la transformación de una hombre que se fusiona con su guitarra, tocó una emocionante versión de un clásico de 1959 creada por Jonhny Farina que estremeció al público que estaba a medio metro del músico, en el mismo lugar tocó Caminata con Jesús que se alargo para dejar que la gente saboreara cada compás de la pieza.

Subió al foro su hermana Baby Batiz para interpretar canciones que causaron furor en las décadas y el baile se desato en todos los rincones del parque, Tu serás mi baby de Ray Charles, Rolling on the river de Credence, I can´t get no satisfacion que hizo famosa Tina Turner.

La noche y un enorme aplauso despidieron a la leyenda, el que no cree que sea importante ser llamado así, uno de los artístas que hicieron de Tijuana una de las ciudades con una de las más inquietantes y propositivas muestras de arte en el mundo.