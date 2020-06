Se procederá contra Polevnsky por supuesto desvío de recursos, anuncia Ramírez Cuellar

El presidente provisional del partido Morena acusa a Yeidckol Polevnsky de pagar 395 millones de pesos por supuestos servicios inexistentes

Noroeste / Redacción

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente provisional del partido Morena, advirtió durante una reunión con liderazgos de dicho instituto político, que procederán civil o penalmente contra la secretaría general, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, y las empresas a las que la ex dirigente pagó 395 millones de pesos por supuestos servicios inexistentes.

En un audio de la conversación que mantuvo el líder morenista con dirigentes estatales, citado por el diario Reforma, se escucha decir al diputado federal con licencia, la necesidad de proceder civil o penalmente contra Polevnsky Gurwitz, para evitar un daño a las cuentas de Morena.

"Consideramos que sería muy bueno que los especialistas en materia civil o penal nos hicieran el favor de poder revisarlos [los documentos] para que hagan una valoración y el partido no salga perjudicado. Es un dinero que se pagó", aseguró durante una reunión virtual con los dirigentes estatales del partido.

"No se sabe qué obras ampara, no se sabe lo que se hizo, qué material se compró, la calidad del material, los tiempos para llevar a cabo las obras, porque no se sabe qué obras ni dónde se van a realizar éstas, entonces son contratos que solamente firma la secretaria general, y no conocemos la firma de la parte obligada ni del Secretario de Finanzas", abundó Ramírez Cuellar.

En el audio en cuestión, grabado el miércoles 10 de junio, el presidente interino de Morena argumentó que la decisión de emprender acciones en contra de Polevnsky Gurwitz las han analizado desde tiempo atrás, pero le dieron la oportunidad de comparecer, aunque ella desoyó cinco notificaciones.

"Desde hace tiempo lo estamos analizando, se le pidió que comparezca, pero aquí en el partido fue difícil, les dijimos que fuera presencial, virtual, o que nos mandaran la información con un propio, y solamente compareció el secretario de Finanzas", abundó Ramírez Cuellar.

"Ella solamente nos ha entregado un informe político-electoral de las elecciones 2018 y una lista de inmuebles con montos y algunos casos con escrituras. Los abogados penalistas y civilistas los esperamos en la oficina para que revisen lo que tenemos de los contratos, facturas pagadas, los datos de las empresas, para que nos digan alguna recomendación", explicó el diputado federal con licencia.

En diciembre pasado, la aún presidenta interina de Morena, pagó por adelantado 395 millones de pesos a dos empresas del Grupo EBOR, cuyo dueño es Enrique Borbolla García, quien es amigo de la ahora secretaria general de dicho partido.

Además, este personaje le propuso los inmuebles que el partido debería adquirir.

Según el mismo rotativo, todavía sin tener ningún edificio comprado en ese momento, a Inmobiliaria Moscati de Querétaro SA de CV se le pagaron por anticipado 312 millones 445 mil pesos, y a Estrada Miranda Proyecto y Construcción SA de CV 82 millones 555 mil pesos.

En el encuentro, Ramírez Cuellar detalló que existen cuatro inmuebles que aún se deben, y aclaró que se pagarán en el momento que se aclare toda la situación. Entre ellos está el de Chihuahua 216, donde antes era la Casa de Transición de Andrés Manuel López Obrador, y actualmente se utiliza como oficina.

Éste costó 42 millones de pesos. Así como el de Hamburgo, que es el más costoso, pues fue comprometido por 215 millones de pesos, de los cuales se han pagado 40 millones. Respecto a los 26 inmuebles en los que se firmó "una promesa de compra", el presidente interino de Morena advirtió que se analizará su costo y situación, para determinar si se pueden adquirir con presupuesto del 2020.El pasado 26 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), validó la sesión del VI Congreso Nacional Extraordinario del partido Morena, celebrada el 26 de enero de este mismo año, que nombró como presidente provisional del partido a Ramírez Cuéllar.

POLEVNSKY SE DEFIENDE DE ACUSACIONES EN SU CONTRA

La secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, defendió la compra de inmuebles y la contratación de servicios por 619.3 millones de pesos durante su gestión al frente del partido.

En entrevistas de radio otorgadas el pasado 11 de junio, aseguró que entregó toda la documentación a Ramírez Cuéllar, a quien acusó de tergiversar la información con una intención política.

"Toda la documentación relacionada con la compra de inmuebles para Morena fue entregada en tiempo y forma en la entrega-recepción con la presidencia del partido [...] Existen 30 días para aclaraciones, después del proceso de entrega-recepción, y no existió acercamiento ni cuestionamiento para ninguna aclaración", agregó Polevnsky Gurwitz.

La secretaria general de Morena aseguró que el 9 de marzo de 2019 el Comité Ejecutivo Nacional de Morena acordó usar los fondos del partido para comprar inmuebles y evitar la renta de espacios.

"En diciembre cuando revisamos los remanentes, se compraron inmuebles en la Ciudad de México, en dos pagamos anticipos, y cuando llegó Alfonso Ramírez Cuéllar le enseñé toda la información", dijo.

"No es un desvío, ni modo que meta los inmuebles a mi bolsa y me los lleve. Lo que pasa es que hay gente que no ha comprado un inmueble y no sabe. Cuando uno compra hay un notario de por medio, quien checa que el inmueble no tenga gravamen y es transparente, además los inmuebles son para beneficio de Morena, es patrimonio del partido", aseveró Polevnsky Gurwitz.

"Se invirtió en 12 inmuebles, todo es comprobable, van a quedar en un tremendo ridículo, ahorita no quieren firmar para que los inmuebles comprometidos se paguen y les han cortado las nóminas, ni las rentas de las oficinas han pagado. No saben de lo que hablan", agregó la secretaria general de Morena.