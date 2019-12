Se produce agua suficiente y ahora hay autosuficiencia financiera en Jumapam: Tiznado

En lo que va del año, ya se han completado alrededor de 100 obras para mejorar los servicios que ofrece la junta, asegura

Belizario Reyes

Actualmente se produce suficiente agua potable para esta ciudad y en estos momentos hay autosuficiencia financiera en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, dijo el gerente general de esta paramunicipal, Ismael Tiznado Omtiveros.

"La producción ahorita son 2 mil 80 litros por segundo que es una cantidad suficiente para los habitantes de Mazatlán tomando en cuenta que el consumo normal por habitante de casa son 250 litros diarios, con esa producción de 2 mil 80 nosotros por 250 litros percápita de habitantes estamos sacando agua para 750 mil habitantes cuando Mazatlán tiene 550 mil habitantes", añadió Tiznado Ontiveros.

"Entonces el agua es suficiente,¿ qué pasa', pues tenemos algunas fugas que no hemos detectado, tenemos algunas problemáticas con ciertas válvulas que no detectamos, que con el paso de los años se lastiman y se van cerrando solas, va bajando la compuerta, entonces hay que ir detectando eso para ir solucionándolo, eso no es una tarea ni fácil ni rápida pero estamos en eso, hemos ido recuperando terreno".

En entrevista recordó que en esta administración municipal se traía a todo el mundo encima porque les decían que no alcanzaba el agua, pero se superó ese problema, ya se estabilizó el agua y se está en plena recuperación, en pleno mantenimiento y se hace hincapié en que se tiene todo el apoyo del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres para eso.

Porque además de la deuda que les heredaron de 120 millones de pesos ya nada más se deben 70, 80 millones de pesos, continuó, por lo que a la vez que se paga se compra equipo, se compran cosas y se hacen obras.

"Hemos hecho en lo que va del año casi 100 obras entre chicas y medianas, pero las hemos hechos, no las publicitan, no las cacaraqueamos mucho y por eso la gente no las ve pero la verdad es que a veces no somos socorridos como debe de ser por la prensa, por los medios de comunicación porque Jumapan ha hecho mucho, entre 80 y 100 obras en lo que va del año son bastantes obras".

También dio a conocer que ayer en la Planta Potabilizadora Los Horcones, se realizó una junta del Consejo de la Jumapam donde se dio a conocer los estados financieros, pues se tiene un convenio con los consejeros de hacer una junta cada dos meses para presentar dichos estados financieros, lo que es muy bueno, pues no se va por la libre.

"Vamos bien, ¿por qué?, porque salimos, o sea vamos pagando, vamos comprando equipo, ...ahorita ya estamos en la autosuficiencia, al principio nos apoyó el Ayuntamiento con un préstamo, pero ya se superó esa etapa", subrayó Tiznado Ontiveros.

"Ya estamos en el cobro, contratamos un despacho externo que nos ayudó a cobrar, se recuperaron como 12 millones de pesos cuando el año pasado no se recuperó ni un peso, ni un centavo, ahorita andamos en 14 ó en 16 millones de pesos recuperados, entonces va caminando, Jumapam está caminando".