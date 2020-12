Abogados de Culiacán se pronuncian en contra de la Federación de Abogados de Sinaloa

La Fedasin ya no cumple con los objetivos para la cual fue creada: la unidad y la profesionalización del gremio, volviéndose un escenario de ataques mediáticos, señalan abogados

Leopoldo Medina

La Federación de Colegios y Asociados de Abogados de Sinaloa manifestó su inconformidad hacia el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, al haber otorgado un FIAT notarial a personas que no tienen los méritos, ni una trayectoria fidedigna y confiable para efecto de tener esta investidura que otorga el estado.

Francisco Javier Villarreal, presidente de esta federación, manifestó que de acuerdo al Artículo 38 de la Ley de Instituciones Electorales del Estado de Sinaloa, un notario público está impedido de manera obligatoria, notarial, legal y penalmente de manifestarse en pro de un candidato o partido alguno, porque de hacerlo perdería su credibilidad al momento de inclinarse hacia un partido o candidato.

“Si el notario se pronuncia en favor de un candidato, obviamente está abanderado por un partido político, incurriendo en un delito, por ello estamos inconforme con el recientemente nombramiento que hizo el Gobernador, porque esto fue un total fraude, él fue engañado, porque las personas que recibieron ese nombramiento no conocen ni la banqueta de una notaría, y mucho menos su funcionamiento”, señaló Villarreal.

Resaltó además, sentirse traicionados por el Gobernador, al no tomar en cuenta a los abogados organizados para conocer sus posturas y trayectorias.

Alma Luz Bernal, presidenta de Colegio de Abogadas de Culiacán, manifestó que desde hace años en Sinaloa se rema contra corriente, con la presencia de diversas Confederaciones de Colegios de Asociaciones de Abogados de México, quienes hace unos meses rompieron con la Federación de Abogados de Sinaloa, viviendo el fenómeno de intromisión en el estado, por una Concam liderada por el licenciado Macedo, cuyo representante en el estado es José Antonio Serna, en Mazatlán, y una nueva organización llamada Unión Internacional de Mujeres Líderes de Derecho, dirigida en Sinaloa por María Sofía Torres, quienes vienen agrupando a los diversos abogados desintegrados de las diversas confederaciones y federaciones estatales llamadas FAS, las cuales se dividieron, creándose en el 2018 la Federación de Abogados de Sinaloa (Fedasin).

Luz Bernal resaltó que las divisiones no unen, dividen, por eso alzan la voz, debido a que se han realizado eventos en el estado, nombrándose algunos representantes de los abogados, cuando no es así.

Hoy en día, Luz Bernal representa a siete colegios de abogados de los municipios de Ahome, Guasave, Culiacán, Elota, Mazatlán y El Rosario, y no cuenta con una federación estatal, por lo que a raíz de estas divisiones, han decidido transitar juntos.

“Todos estos colegios salimos de la Fedasin, cuyo presidente es José Luis Polo Palafox, y Alma Delia Cázares, cuya asociación fue formada de rupturas en el 2018, buscando supuestamente la unidad y la profesionalización del medio, aprovechándose de su relación con las autoridades de gobierno, recibiendo de ellos toda clase de denostaciones”, indicó Luz Bernal.

“Renunciamos a la Fedasin porque ésta no cumple con los objetivos para la cual fue creada, la unidad y la profesionalización, volviéndose un escenario de ataques mediáticos a través de la prensa, por lo que a todas luces esta institución es una plataforma política, algo que ya se salió de control, por eso tuvimos que salir los abogados, para decir que ellos no representan a los abogados de Sinaloa”.

Indicó que ya tuvieron una reunión con el Fiscal José Luis Ríos Estavillo, con quien se hizo una agenda de trabajo, para hacerle llegar las necesidades de los abogados postulantes, los obstáculos que tienen para ejercer su profesión.

En Sinaloa existen muchos colegios de abogados que no están afiliados a federaciones estatales, como los siete que representa Luz Bernal, por ello, dijo, no se puede permitir que la Fedasin asegure públicamente que representa al gremio.

“Queremos que quede claro que José Luis Polo Palafox, ni Alma Delia Cázares no nos representan, ya no debemos permitir líderes que solo buscan su beneficio, y no el de la comunidad, ya basta de estar solapando líderes que solo utilizan a sus agremiados como un voto que se vende al mejor postor, si eso es lo que buscan, pues que formen partidos políticos”, resaltó.

La presidenta del Colegio de Abogadas de Culiacán pidió un alto a seguir lucrando con la bandera de la capacidad académica.

Luz Bernal hizo un llamado a los abogados, a la comunidad jurídica sinaloense y nacional, para que valoren el tipo de líderes que merecen, y que los representa, para que trabaje en beneficio del gremio.