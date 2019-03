Se queda corto presupuesto para Mazatlan; no se alcanzan los $5 mil millones que quería el Alcalde

Sin embargo, dice que llegan apoyos extras federales de hasta un 25 por ciento

Sheila Arias

Su "tirada" eran 5 mil millones de pesos de presupuesto para este año, pero el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres logró menos de la mitad, pues el Gobierno federal destinó prácticamente lo mismo que en años anteriores.

"A Mazatlán le tocan casi 2 mil millones de pesos en total, entre lo que viene del apoyo federal y lo que recaudamos, ése es nuestro presupuesto", reveló.

-- ¿Esperaba más, porque había proyectado casi 5 mil millones de pesos?

"No, lo que pasa es que eso es lo planeado, pero siguen llegando apoyos extras federales... hasta un 20, 25 por ciento. Lo que pasa es que si no pides, no te llega, sabíamos que no iba llegar esa cantidad, pero lanzamos la propuesta".

Los casi 2 mil millones etiquetados para Mazatlán, dijo, se destinarán para obras públicas, principalmente, pero todavía no define cuál será la obra emblema de su administración.

Así, el Alcalde se quedó corto en la gestión de los 5 mil millones que pretendió y que anunció unas semanas después de asumir el cargo, en noviembre pasado.