Se quedan vecinos de Escuinapa esperando la pipa con agua; llevan 10 días en desabasto

Habitantes de la colonia Pueblo Nuevo lamentan que el ex Síndico Procurador, Andrés Rodríguez Hernández, quien les estaba repartiendo el vital líquido, no los haya podido ayudar

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ En la calle quedaron tambos y cubetas de vecinos de la Colonia Pueblo Nuevo que esperaban agua gratuita que el ex Síndico Procurador, Andrés Rodríguez Hernández, les estaba repartiendo ante la escasez del vital líquido.

Pese a que ya están funcionando los acueductos, la Colonia Pueblo Nuevo tiene más de 10 días sin agua, por lo que al saber que el ex funcionario estaba repartiendo en una pipa de su propiedad sacaron sus recipientes para llenar.

Pero la acción fue detenida, debido a que al ir a cargar agua al almacén de la Jumapae, se le impidió a Rodríguez Hernández el llenado por órdenes del Gerente, Juan Manuel Grave Inda.

"Con todo el respeto que me merece el Presidente y el Gerente, si no ayudan, que no estorben, uno va a la Jumapae y te dicen que no hay pipas para mandar agua y cuando alguien nos está dando el servicio, se lo impiden", relató María Corona.

Los vecinos de calles como Río Culiacán y Río de las Cañas se concentraron en la calle para señalar su molestia, pues tampoco pueden comprar pipas que acarrean agua, que oscilan entre los 120 y 600 pesos.

"En vez de que apoye al señor nos quita el servicio, lo que vamos a hacer es ir a encerrarlo a Presidencia, sin luz y sin agua, a ver si aguanta sin bañarse", señaló otra de las vecinas.

Indicaron que les molesta que los recibos de agua lleguen altos, pese a que no cuentan con el servicio, y que tienen que comprar pipas, lo que merma la economía de sus familias, algo que el Presidente no padece, dado que si no hay agua en el municipio, se busca cómo evitar que él pase por la situación, enviando probablemente a su casa la única pipa que se tiene en el municipio.

"¿En qué les afecta que el señor éste nos dé agua? No tenemos para comprar, los recibos bien que llegan. ¿A dónde se va el dinero? Agua no tenemos", sostuvo Martha López.

El miércoles pasado, en algunos hogares llegó por una hora solamente agua, pero el desabasto es general, todo tienen vacío y la única solución que tenían se las están quitando.

No descartaron organizarse para ir a manifestarse en Palacio Municipal, pues consideran que el Alcalde Emmett Soto Grave debe darles solución y hablarles de frente, como cuando les pidió el voto.

"En campaña hasta nos bailan y luego se les olvida, nos dejan bailando, ni la cara nos dan", dijo Yuri Elizalde.

El ex Síndico Procurador Andrés Rodríguez Hernández señaló que el martes y miércoles hizo entrega de cinco pipas de 15 mil litros de agua en Pueblo Nuevo, buscando solventar el problema de las familias, pero al acudir al segundo viaje por la mañana se le advirtió que por órdenes del Gerente, Juan Manuel Grave Inda, ya no podía llenar.

"Yo el martes hablé con el Alcalde que iba a hacer esta labor y me dijo que estaba bien, hoy después de dos viajes no pude cargar que por órdenes del Gerente, ese es un pozo del pueblo, estoy dando un servicio, pero quieren que compre el agua", relató.

Comprarla no le parece justo, pues el agua se está regalando a la población que tiene la necesidad, es una labor altruista y le impiden cargar agua de un pozo de Jumapae del que pueden suministrar la pipa, señaló.

Parará la labor, precisó, lo lamenta por la gente que está con la necesidad y no se le está solucionando nada.