Se quejan vecinos de la colonia Victoria por falta de agua en Guamúchil - Noroeste

Se quejan vecinos de la colonia Victoria por falta de agua en Guamúchil

Ante la temporada de estiaje se ha reducido los niveles de los mantos friáticos lo que genera que se tengan problemas para que llegue el agua a ese sector

Sergio Lozano

GUAMÚCHIL._ Ante la temporada de estiaje ya algunas colonias de la ciudad sobre todo las partes altas se tienen problemas con el suministro de agua por lo que vecinos de la colonia Victoria se manifestaron ante la titular de la Paramunicipal.

Nadia Verdugo Montoya, Gerente de la JAPASA, confirmó los problemas que está teniendo la ciudadanía para obtener el agua, sobre todo en las colonias Victoria, Unidad Nacional, Residencial del Valle entre otras que se ubican en las partes altas.

La Gerenta expresó que aunado al estiaje se tiene otro problema que ha sido muy recurrente el de los apagones de la energía eléctrica, que provoca que se apaguen constantemente las bombas y esto genera que se pierda mucho tiempo en que la red de agua pueda tomar sus niveles para que llegue el agua a las partes altas.

“El hecho que se den constantemente los apagones, que provocan que no operen tres de los principales pozos”, dijo, “y eso nos significa que se generen muchísimos metros cúbicos menos en el nivel de agua con el que se abastece al día siguiente”.

Con esto aunque se tandee el agua no es suficiente para abastecer a todas las colonias porque si no hay niveles no llega el agua.

La otra es que en ocasiones el agua llega en la madrugada y la ciudadanía no está al pendiente de abastecerse y eso causa molestias.

Nadia Verdugo indicó que ya se están recuperando los niveles de los pozos por lo que espera que se resuelva el problema de falta de agua en algunas colonias, aunque dijo es necesario hacer los tandeos para que se recuperen niveles y poder abastecer las partes altas.

Además explicó que entre los ciudadanos que se manifestaron había personas que no tienen tinaco en sus domicilios por eso no se dan cuenta que a cierto horario si hay agua.

Al ver esta situación la Gerente de la JAPASA se comprometió en realizar una gestión para que por medio de la Paramunicipal se le otorgue un tinaco y este lo esté pagando en abonos en sus recibos de pago.