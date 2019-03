Â¿Se raja Alfredo Harp?, aclara que no serÃ¡ socio de Algodoneros

BEISBOL

¿Se raja Alfredo Harp?, aclara que no será socio de Algodoneros

El máximo jerarca de los Diablos Rojos del México dice que sólo aportó para la remodelación del Estadio Francisco Carranza Limón

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Alfredo Harp Helú aclaró en conferencia de prensa ofrecida durante la presentación del roster de los Diablos Rojos del México, de la LMB, que no será socio de los Algodoneros de Guasave en la Liga Mexicana del Pacífico y que fungirá, si así lo desean quienes tengan al equipo, como consejero consultivo.

Lo que sí confirmó fue que aportará entre 50 millones y 70 millones de pesos para la remodelación del estadio de beisbol Francisco Carranza Limón y que lo hará con recursos propios, no de sus fundaciones.

“Desde el primer momento que se me avisó que querían que Guasave regresara a la Liga del Pacífico y me pidieron en qué pudiera yo colaborar, vamos a separarlo, yo dije, ‘yo no quiero ser socio de Guasave porque ya no puedo, pero sí puedo ser un consejero consultivo y ahí con mucho gusto quede quien quede de accionista puedo ayudar en Guasave”, expresó.

¿Pero para la operación de Guasave como tal no va haber recursos de su parte?

No. Recursos económicos no ofrecimos y no lo vamos a hacer.

Harp Helú subrayó que el compromiso que hizo fue ayudar en la remodelación del inmueble deportivo, para que Guasave tenga de nuevo pelota de la LMP.

“Hay un deseo desde el mismo señor Presidente de que regresara el beisbol a Guasave, es una plaza que yo creo que es magnífica y que pronto va a ser otra vez muy competitiva en la Liga del Pacífico, pero por mi parte terminamos con el apoyo que ya estamos iniciando, a que nos den el proyecto ejecutivo completo y hacerlo lo más rápido posible la remodelación”, explicó.

“Y la Liga del Pacífico tendrá que ver entre los candidatos que hay, qué condiciones van a poner para que entren algunos socios y nosotros, solo si lo requieren, seremos un consejero consultivo por un tiempo, para ayudarlos a que tanto en lo administrativo, lo financiero y lo deportivo pueda ser una franquicia competitiva”, reiteró.

El empresario indicó que incluso si para la remodelación del Carranza Limón se requiere un poco más de recursos que los 50 a 70 millones de pesos con los que ofreció ayudar, pudieran aportar más.