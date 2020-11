Se registra en el sur de Sinaloa el primer caso de cólera no grave

La paciente, una mujer de 31 años, estaba hospitalizada por otra situación, pero al hacerse los exámenes médicos, se detectó que presentaba este problema

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _La Colonia Morelos presentó el primer caso de cólera no grave en 2020, y al mismo tiempo se convierte en el primer caso en el sur de la entidad..

Se trata de un caso atípico en el que afortunadamente no hubo contagios, informó el enlace de la Sexta Jurisdicción Sanitaria.

“Es un caso de vibro cólera no grave, que fue detectado a principios de octubre, ya se hicieron todas las acciones de trabajo y es un caso atípico pues no hay más casos en la zona, por lo que no debe haber alarma”, dijo Sussette Aguilar Padilla.

Informó que la paciente, una mujer de 31 años, estaba hospitalizada por otra situación, pero al hacerse los exámenes médicos, se detectó que presentaba este problema.

Por ello la Secretaría de Salud, a través del IMSS en la comunidad, empezó a trabajar igual que la Coepriss, quien realizó las muestras necesarias para detectar otros casos, en la casa de la familia y en otras viviendas cercanas a la persona.

En casa de la familia, solo se tuvo este caso, nadie más dio positivo a la enfermedad y la mujer desconoce cómo adquirió el problema, manifestó la funcionaria.

Indicó que en comunidades como ésta, donde aún no se tiene drenaje o letrinas en buen estado, hay familias que deben trabajar más en el manejo de excretas, pues sus baños están al aire libre, por lo que es necesario encalar o enterrar éstas.

El cólera es una infección que va acompañada de más de cinco evacuaciones diarreicas al día, que pueden deshidratar a la persona, por lo que debe acudir al médico, para que a través de prueba de laboratorio se analicen las heces fecales.

Hasta el momento éste es el único caso que se ha detectado en la zona sur del estado, y la Secretaría de Salud estuvo pendiente de realizar de manera coordinada con el IMSS y Coepriss todas las acciones que pudieran prevenir un contagio mayor.