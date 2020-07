Se registra sismo de magnitud 4 al suroeste de Mazatlán

El fenómeno fue imperceptible en este municipio: Protección Civil

Belizario Reyes

18/07/2020 | 11:50 AM

MAZATLÁN._ Un sismo de magnitud 4 en la escala de Richter se registró a las 4:54:02 de este sábado a 178 kilómetros al suroeste de Mazatlán, pero fue imperceptible en este municipio y no se registraron afectaciones.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, dicho sismo se presentó a 22.50 grados - 107 grados, a 10 kilómetros de profundidad en el Océano Pacífico.

"No, no se reportó ninguna afectación en este municipio, no fue perceptible (en esta ciudad) porque fue muy retirado de Mazatlán", dijo el Coordinador Municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum.

Agregó que dicho movimiento telúrico no fue perceptible en Mazatlán porque fue muy retirado, lo que pasa, dijo, es que el Servicio Sismológico Nacional cuando sucede un sismo pone como referencia la ciudad o el lugar más conocido a donde ocurrió.

Sin embargo, en este caso ocurrió a 178 kilómetros al suroeste de Mazatlán y tan sólo de este puerto a Escuinapa hay una distancia de aproximadamente 98 kilómetros, por lo que este sismo ocurrió aproximadamente frente a las costas de San Blas, en Nayarit, dijo.

Añadió que tampoco hay reportes de afectaciones en la región sur de Sinaloa.