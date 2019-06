Se requiere de un buen piloto y buenos instrumentos de mediciÃ³n para combatir la pobreza: CONEVAL

Se requiere de un buen piloto y buenos instrumentos de medición para combatir la pobreza: CONEVAL

Los instrumentos de medición son muy importantes; cuando en un Estado o un País se logran combinar un buen liderazgo político, con buenos elementos de medición, para tener la seguridad de que se está trabajando bien, a los países y a los estados les va mejor, advirtió Gonzalo Hernández Licona en la conferencia "Medición de la Pobreza y Evaluación de la Política Social.

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ejemplificó que cuando se va a volar un avión, un piloto, aunque sea bueno no puede hacer nada si no cuenta con instrumentos de medición; que no puede despegar, volar o aterrizar, ya que hasta el mejor piloto necesita de instrumentos de medición.

“Cuando tenemos un buen piloto, o buenos copilotos y buenos instrumentos de medición, desde el CONEVAL creemos que podemos hacer mejor las cosas, cuando en la escuela nos dan calificaciones es una guía de cómo vamos”, advirtió.

Dijo que las cosas salen mejor cuando se puede ver si se va bien y se pueda corregir, por eso es que en Sinaloa se busca medir la pobreza, el bienestar y los derechos sociales, para tener un estado que pueda abatir la pobreza extrema, ya que los datos indican que puede lograrse casi en la totalidad.

“Qué bueno que podemos medir la pobreza y podemos alertar a los Gobiernos en qué cosas vamos bien y hay que seguirle por ahí, y en qué cosas podemos mejorar, porqué si bien aquí el avión no es que vaya a chocar, sí estamos hablando del bienestar de un chorro de gente en Sinaloa, de un chorro de gente en México, si es que no corregimos a tiempo las cosas que no nos están saliendo bien”, advirtió.

El secretario ejecutivo de CONEVAL detalló que al 2016 en Sinaloa se contó con el 30.5 por ciento de pobreza; 2.6 por ciento de pobreza extrema lo que posiciona a la entidad en mejores condiciones que el promedio nacional, dónde el porcentaje es México es del 43 por ciento y la pobreza extrema es del 7 por ciento.

Destacó que el reto de pobreza en la entidad se trata de identificar cómo bajar la pobreza de los municipios con altos porcentajes de población en pobreza como Badiraguato y Cosalá, sin olvidar a Culiacán, Ahome, Mazatlán, Guasave, Navolato, El Fuerte, Sinaloa, que aun teniendo porcentajes menores, el número sigue siendo alto.