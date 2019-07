Se requiere que se destine presupuesto para crear un Juzgado Familiar mÃ¡s en MazatlÃ¡n: Serna ValdÃ©s

Se requiere que se destine presupuesto para crear un Juzgado Familiar más en Mazatlán: Serna Valdés

El presidente del Colegio de Abogados Marco Antonio Arroyo Cambero dice que en Sinaloa se requieren más tribunales

Belizario Reyes

Se requiere que el Congreso del Estado otorgue el presupuesto necesario para que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado cree más tribunales, entre ellos un Juzgado Familiar más en Mazatlán y se agilice la administración de justicia en esta materia, expresó el presidente del Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Cambero”.

José Antonio Serna Valdés agregó que en Mazatlán y en todo el estado de Sinaloa se necesitan más tribunales.

“Aquí en Mazatlán urge un Juzgado Familiar más, que se materialice la creación de este Juzgado, ojo, no queremos mayor infraestrructura burocrática, no queremos que se le quiten sus funciones al Ejecutivo, el DIF tiene muy bien delimitadas sus funciones y el DIF se tiene que reforzar en cuanto a sus funciones y por qué no ampliarlo y que se le destine presupuesto necesario para todos los temas familiares”, añadió Serna Valdés en conferencia de prensa.

“Pero en cuestión del Supremo Tribunal de Justicia queremos que se aboque a la creación de más tribunales, que quede en específico y con claridad, sólo tribunales, no queremos aparatos burocráticos, por eso exhortamos a que el Congreso del Estado, a través de los diputados que nos representan, con los cuales hemos tenido esa charla y ese acercamiento, y que ellos conocen de la demanda y de la necesidad que encuentra Mazatlán y Sinaloa de la creación de mayores tribunales”.

Subrayó que se requiere que en el siguiente Presupuesto de Egresos se destine y se etiquete el recurso suficiente y necesario para la creación de más tribunales, por lo menos en Mazatlán un Juzgado Familiar más.

“La demanda ya es muy grande y no podemos concebir que nos estén poniendo audiencias tan a largo plazo, tener que pedir un favor para que nos puedan poner una audiencia en corto plazo, audiencias casi a mitad de año de plazo desde cuando se solicitan, un menor no va a soportar no tener alimentos seis meses, cualquier violencia familiar no va a soportar seis meses para una audiencia”, reiteró el dirigente de abogados.

“Cualquier situación de todo lo que se puedan imaginar, familiar, no va a soportar ese lapso de tiempo de una tardía innecesaria tratándola de justificar el personal de un Juzgado Familiar sobre todo que tienen demasiado trabajo y que las cargas de trabajo lo han superado, eso no puede ser una justificante, no podemos digerirlo ni tolerarlo como abogados y mucho menos la ciudadanía”.

Recalcó que la ciudadanía deja de creer en las instituciones cuando se le da una respuesta así, por eso se requiere que se destine el presupuesto necesario para que se cree el Juzgado Familiar más en Mazatlán y que ya no haya ese pretexto en la impartición de justicia en ese ámbito en este municipio.

“Que recordemos que si no se trata a nivel preventivo y se solucionan estos conflictos después no nos quejemos si vemos un feminicidio más en Mazatlán, no nos quejemos si vemos una violencia que trascienda a un delito familiar más en Mazatlán, que por conducto de la drogadicción o de cualquier índole que se genere de foco de violencia al seno de una familia se vuelva a cometer otro delito atroz como un fallecimiento de menores incluso como ya lo ha vivido Mazatlán y que son a veces de los pocos casos que se esclarecen y que se dan a otra”, subrayó Serna Valdés.

“Porque es la punta del iceberg lo que sale en los medios porque hay mucha gente que no denuncia, que no se atreve a denunciar y que no tiene el valor de denunciar porque está dejando de creer en las instituciones, nosotros como abogados exhortamos y pretendemos que las personas acudan por este medio a la impartición de justicia a solucionar sus conflictos, sin embargo, la autoridad tiene que poner su granito de arena y hacer lo que le corresponde en hacer instituciones eficaces”.

Al decir instituciones eficaces que sean apegadas al artículo 17 Constitucional para que impartan una justicia pronta y expedita de la cual se está muy alejados por alcanzar en el municipio de Mazatlán y en el estado de Sinaloa donde se quieren instituciones que se fortalezcan, que el ejercicio profesional del abogado sea eficiente y poderle dar la cara a un ciudadano de decirle que su problema va a tener una solución pronta y no tener que decirle que se tienen que ajustar a los tiempos informales de un juzgado, dijo.

Porque la ley marca tiempos formales para un acuerdo que son tres días para su notificación respectiva y para la emisión de cualquier resolución.

Una sentencia se debe dictar en un plazo corto y se tiene que las sentencias se desfasan en su dictado, sentencias de más de cuatro meses, seis meses en resolverlas, en dictarlas, un simple acto judicial, entonces todo eso se está muy lejos por alcanzar, continuó.

También se necesita que se le refuerce al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que se le dote del presupuesto suficiente y necesario para que el funcionario que esté ahí esté bien pagado, que sea bien remunerado para que le resuelva a la sociedad, reiteró Serna Valdés.

Sobre todo, dijo, crear más juzgados para que se aminoren las cargas de trabajo que estos tiene, se desea que se resuelva esa situación porque se sabe que hay buenos funcionarios que también requieren de esa ayuda y ese presupuesto para que se le de la cara como debe de ser a la sociedad y con eso fortalecer el estado de Derecho y de legalidad que debe imperar en la comunidad.

Además pidió la creación de juzgados mercantiles especializados pues actualmente se tiene juzgados mixtos que atienden la materia civil y mercantil.