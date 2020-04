Se resguardan en sus casas los adultos mayores en MazatlÃ¡n

Se resguardan en sus casas los adultos mayores en Mazatlán

Alma Soto

MAZATLÁN._ Es la calle Doctor Carvajal. Mitad comercio, mitad vivienda. Pese a la contingencia sanitaria dictada el lunes por el Gobierno federal para evitar la propagación del coronavirus, los comercios siguen activos. Las viviendas a puerta cerrada.

En algunas se asoman las propietarias, que salen corriendo a comprar lo que requieren para la comida y regresan a "bañarse" de gel antibacterial antes de adentrarse en la cocina.

En esta zona, sus habitantes son, en su mayoría, adultos mayores.

Alicia es costurera, pero en estos momentos no ha recibido pedidos.

"Creo que a la gente le da miedo salir de su casa o no tiene dinero para hacerse ropa, por eso no me ha caído trabajo", comentó.

Por eso, dijo, se entretiene cosiendo para ella, lo que antes dejaba de hacer por cumplir con los clientes.

Apenas se asomó a casa de su vecina, Mayte, para preguntarle si no requería nada de la tienda, porque salía para allá.

"Nada más a eso salgo, fui al mercado ayer, pero por lo general estoy encerrada en la casa, tenemos que cuidarnos", expresa.

Mayte tiene una botella de gel a la entrada de su casa. Está sentada en el corredor, casi no sale acatando las medidas.

"Aquí vivimos mi hijo y yo, él trabaja en un hotel, le dijeron que hasta el sábado van a cerrar, gracias a Dios no nos falta la comida, pero me preocupo por los que viven al día, ¿qué van a hacer? Le pido a Dios que esto pase pronto", expresa Mayte.

Coty sale corriendo de su casa, en la calle Morelos, está a cargo de su nieta que se pasa el día haciendo tareas.

"Ya me voy, voy a Catedral a la misa, es mi única salida, y al mercado", señala.

Tortas Parra estará abierto hasta que el gobierno diga lo contrario. O hasta que no haya clientes, dijo Samuel Parra, quien se afana preparando un pedido.

Aseguró que les han bajado un 40 por ciento las ventas, pero no van a cerrar.

Frente a ellos, los negocios de venta de plásticos lucen vacíos.

"Tenemos cada día menos clientes, lo que más vendimos fueron las botellitas para el gel antibacterial, pero se nos terminaron... y las ventas también", lamentó una de las empleadas.

Muchos de los negocios, sobre todo los más cercanos al Centro, bajaron ya sus cortinas.