Se respetarÃ¡n tiempos de servicio social y titulaciÃ³n: UAdeO

Se respetarán tiempos de servicio social y titulación: UAdeO

Ausencia de estudiantes en hospitales y empresas turísticas no es su responsabilidad, sino de la pandemia

Alma Soto

MAZATLÁN._ Los estudiantes que estaban prestando su servicio social en el área de la Salud o de las empresas turísticas podrán ser liberados de su servicio social y podrán empezar sus procesos para obtener certificados y títulos en los tiempos establecidos, toda vez que su ausencia no es su responsabilidad, sino de la pandemia, declaró Cynthia Montaño Cázares, jefa de Área de Servicio Social de la Unidad Regional de la Universidad Autónoma de Occidente, UAdeO.

“Nosotros tuvimos ayer una reunión con la jefa de Desarrollo Estudiantil de la UAdeO y se acordó que no es responsabilidad de los muchachos, por lo tanto, siguen corriendo los tiempos previamente establecidos”, manifestó.

En el caso de Nutrición, indicó que son 30 los estudiantes que en estos momentos están en el proceso de realizar su Servicio Social, ellos deben hacerlo un año completo que terminará en agosto.

Explicó que, por parte de la universidad, los prestadores de servicio social en el área de la salud están presentando sus reportes bimestrales de acuerdo al proyecto que previamente presentaron, aun cuando no estén asistiendo al lugar asignado.

Sin embargo, dijo, será la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, CIFRHS, la que decida si los estudiantes deben terminar el año completo.

En el caso de quienes prestan su servicio social en el área de Administración de Empresas Turísticas, se les tomarán los reportes de acuerdo al proyecto y se les darán por buenos los seis meses, aun cuando éstos no hayan concluido.

Montaño Cázares indicó que, si bien no están acudiendo presencialmente a las oficinas, están trabajando a través de plataformas virtuales, los asesores de cada uno de los alumnos están recibiendo y revisando los reportes.

“Nosotros estamos trabajando para que no se retrasen en la entrega de los reportes a tiempo para que les sea liberado el servicio social, porque si no lo terminan no pueden obtener su certificado y tampoco iniciar el proceso de titulación. Les recordamos que estamos en cuarentena, no de vacaciones, por lo tanto, deben cumplir con la entrega de reportes”, expresó la funcionaria.

En total, dijo, hay 150 alumnos de la UAdeO en proceso de servicio social, entre ellos 15 Matrícula 16, es decir, alumnos que ingresaron en 2016 y debieron presentar el servicio desde el año pasado y que por alguna razón se retrasaron.

Reiteró que los alumnos no deben estar preocupados porque se retrasen los términos de sus procesos de servicio social y titulación, siempre y cuando estén entregando reportes, porque la pandemia es una situación que no puede ser atribuible a ellos.