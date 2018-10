Se reúnen Labastida y Malova con líderes indígenas para promover proyecto de la planta de fertilizantes

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Luego de que un Juez de Distrito concediera la suspensión provisional de la planta de fertilizantes que se proyecta construir en Topolobampo, Francisco Labastida Ochoa y Mario López Valdez se reunieron este viernes con los líderes indígenas que solicitaron el juicio de amparo.

Labastida Ochoa, como asesor de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, señaló que la reunión con los gobernadores tradicionales indígenas fue con el objetivo de informarles sobre el conjunto de obras adicionales incluidas en el proyecto, pues consideró que no hay un conocimiento total de ellas.

"Cuando me percato de que el mensaje no se ha captado, no ha sido claro, pues entonces me decidí a venir para explicarles personalmente", expuso.

Durante la reunión se expusieron las 12 acciones que Gas y Petroquímica de Occidente, subsidiaria de Grupo ProMan en México, llevará a cabo, como: construir una congeladora para beneficio de las cooperativas pesqueras locales, una granja para producir larva de camarón, una planta tratadora de aguas residuales, sembrar mangle, además de hacer obra social.

El juicio de amparo fue promovido por el Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes Mayos de Sinaloa, en virtud de que no se les consultó para la aprobación del proyecto, como se establece en el Artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Labastida Ochoa indicó que de continuar ese proceso legal, y de concederse la suspensión definitiva del proyecto, el banco alemán de desarrollo KSW podría desistir de financiarlo, perdiéndose todos los beneficios que contrae la planta.

"Los gobernadores tradicionales mayos dicen que se vaya haciendo la consulta, y se puede hacer, pero ahí es vital que definan en cuánto tiempo, porque si no se hace rápido, a lo mejor la inversión no viene. Pudieran arrepentirse los inversionistas alemanes", expuso.

Cuestionado sobre por qué hasta ahora se busca el diálogo con los líderes indígenas, respondió que él no es el responsable, sino sólo un asesor.

También se le preguntó que tan posible sería el riesgo de un accidente, principal temor de los habitantes en la bahía.

"Los barcos que llegan de Pemex a descargar amoníaco tienen con frecuencia fugas, y no han afectado ni a Topolobampo, ni a Mochis, y mucho menos a Guasave, como dicen. El amoníaco se difumina, se diluye, con el aire", respondió.

'ESTÁN ASUSTANDO CON CHUPACABRAS'

Francisco Labastida Ochoa recordó que en algún momento, cuando fue secretario federal de Agricultura, el 'periodista de noticieros más conocido del país' le propuso difundir la 'existencia' del Chupacabras para aumentar su rating. Y ahora, de igual forma, alguien está infundiendo temor respecto a la planta de fertilizantes.

"De repente empezaron a decir que aquí había un Chupacabras, y que había mordido en el cuello a una señora, y demás cosas... Pues yo creo que aquí están asustando con los chupacabras", externó.

DICE MALOVA QUE DESCONOCÍA LOS BENEFICIOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE LA PLANTA

Pese a ser uno de los principales promotores de la planta de fertilizantes, Mario López Valdez, ex Gobernador de Sinaloa, dijo que desconocía los beneficios incluidos en el proyecto.

"Se tienen que tomar medidas para garantizar que no sea afectada la población, ni el entorno, ni el medio ambiente, tampoco debe verse afectado el tema de los pescadores, y hay proyectos que compensan ese tipo de cosas y que yo en lo personal no los había escuchado, y me agradaron", declaró.

Asimismo, reconoció que hay 'preocupaciones reales' en torno a la planta de fertilizantes, y aseguró que no quisiera que se registrara alguna 'tragedia'.

Señaló que no tiene ni interés económico ni político, sino solamente, el interés de que Sinaloa, y Ahome, se refuerce como una tierra fértil para la inversión extranjera.