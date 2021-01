Se reúnen Rocha Moya y 'El Químico' Benítez en Mazatlán

Aseguran ambos que hablaron solo de cuestiones personales, no políticas

Alma Soto

MAZATLÁN._ Rubén Rocha Moya y Luis Guillermo Benítez Torres se reunieron en privado en un restaurante de Mazatlán. Al final de la reunión, ambos aseguraron que solamente refrendaron su amistad, pero no hablaron de temas políticos.

La semana pasada, Rocha Moya fue designado como precandidato de Morena para buscar la Gubernatura de Sinaloa, lo que fue impugnado por Benítez Torres, con el argumento de que no le mostraron las encuestas y está seguro de que él ganó.

"Estamos platicando de amigos, venimos a refrendar nuestra amistad, no me está pidiendo ni le estoy ofreciendo porque no tenemos que dar ni ofrecer, no estamos en eso", declaró el precandidato al salir del restaurante.

Atrás se quedó Benítez Torres pagando la cuenta.

"Fue un saludo de amigos, y ver en el futuro qué viene", expresó el Alcalde de Mazatlán.

Nunca ha tenido enemistad con Rocha Moya, recalcó, el problema es con el partido, no con el Senador.

"El partido tiene que lavar la cara, se debe al pueblo, no a la cúpula", manifestó en entrevista en vivo que dio para un medio local.