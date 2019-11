Se reunirá Alcalde de Culiacán con Durazo; pedirá 200 policías más para el municipio

Jesús Estrada Ferreiro partió a la Ciudad de México la noche del miércoles, para reunirse con el Secretario de Seguridad Pública, ante quien gestionará 200 elementos más para la capital del Estado

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Jesús Estrada Ferreiro sostendrá una reunión con Alfonso Durazo para pedirle más elementos de la Policía Municipal para Culiacán, así lo informó el Alcalde de la capital sinaloense.

El Presidente Municipal compartió en sesión de cabildo que tomaría un vuelo en la noche para reunirse con el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, esto para gestionar más policías para Culiacán, así como patrullas.

"Dijimos como 200 (elementos municipales)... ya nos autorizaron unas que están en trámites (patrullas), ya están listas, una más que llegan adicionalmente, cinco más por el tema que ocurrió, por las baleadas, pero una petición muy personal yo creo que van a ser cinco más todavía", explicó.

Estrada Ferreiro aseveró que es el funcionario federal quien lo está convocando, explicó que lo complicado de traer más elementos municipales a Culiacán es su salario, además de su capacitación, pero subrayó que es importante tener más policías, ya que muchos se están jubilando.

"Me está hablando para que vaya, ahora en la noche me voy (ayer)... vamos a ver el tema, hay mucho jubilado, y los tengo que sustituir, el problema es el sistema del contrato colectivo que tenemos con los sindicalizados, que casi es similar como el de los policías, se ocupa capacitarlos también, duran como seis, meses, y esa capacitación cuesta también dinero, eso no importaría, lo que va a importar es el salario", detalló.

Sobre las patrullas, el Alcalde de Culiacán dijo que es importante que se repongan luego de que nueve de ellas fueran siniestradas el pasado 17 de octubre, día en que fuerzas federales realizaron un operativo fallido para aprehender a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera.

Aprueba Cabildo prisión y multas para quienes vendan pirotecnia de manera ilegal

El miércoles, el Cabildo aprobó que cualquier persona que venda pirotecnia en la vía pública sin los debidos permisos de la Secretaría de la Defensa será remitido a barandillas y podrá ser acreedor de una sanción económica de hasta 12 mil 673 pesos.

Jesús Estrada Ferreiro explicó que con esto buscan evitar que haya accidentes con los niños que usan fuegos artificiales.

Detalló que sólo en eventos especiales se podrán comprar este tipo de artefactos, pero ya no se verán en la vía pública.

"Por ejemplo, una feria, un festival equis, pero no para que los niños la compren en la calle y la tiren a la banqueta y los carros... será lo que recoja las policías locales (lo decomisado) y tendrán que remitirlos a la zona militar, porque es la competente para resguardar ese tipo de materiales explosivos", explicó.