Se reunirán aspirantes a la gubernatura de Sinaloa con Mario Delgado

Las y los aspirantes de Morena, para quienes ya se abrió el registro por la gubernatura del estado, se reunirán el miércoles con el dirigente nacional de Morena, informó la diputada federal, Merary Villegas Sánchez, quien dijo que aspira a un municipio mejor

América Armenta

CULIACÁN._ En Morena, ya se están enfocando en la definición de quiénes serán las y los candidatos por las gubernaturas en 15 estados, por lo que habrá una reunión con el Dirigente nacional del partido, Mario Delgado, dijo la diputada federal Merary Villegas Sánchez, quien además descartó que figuras como Gerardo Vargas Landeros tengan oportunidad en contender por la gubernatura en el partido.

“Tengo información de que los aspirantes y las aspirantes a la gubernatura de Sinaloa tendrán una reunión con nuestro dirigente nacional, Mario Delgado, el día miércoles, ya se dio a conocer un calendario para estar aplicando las encuestas”, detalló la legisladora.

Por el momento, expuso, en cuanto al método de las encuestas hay dudas en el papel que tendrá la comisión encuestadora del partido, nombrada por autoridades anteriores, cómo debe de actuar, además de las casas encuestadoras que deben intervenir en el proceso.

“Ahí es donde están esperando conocer las funciones de la encuestadora, para dar certeza y transparencia en el proceso, no se debe hacer solamente en la comisión encuestadora, sino que deben recaer en encuestas espejo, que son una o dos empresas de acuerdo a las capacidades del partido, porque tienen su costo”, explicó.

También dijo que está interesada en tener un mejor entorno, pero no respondió directamente a la pregunta expresa de si buscará un puesto específico, como es la alcaldía de Culiacán.

“Lo que yo les puedo decir es que traigo unas ganas inmensas, inmensas de tener un mejor estado, una mejor ciudad y estoy haciendo lo que me corresponde, lo que yo considero correcto en estos momentos, hacer todo lo que está en mis manos para lograrlo, estoy trabajando”.

Respecto a los comentarios de Porfirio Muñoz Ledo en los que aseveró que podría darse el famoso dedazo, Merary descartó que así sea por los filtros que habrá para decidir quién es apto y quién no, luego de que se registren las y los aspirantes, lo cual no se le impedirá a nadie hacerlo, respetando el derecho político de la militancia.

Vargas Landeros no tiene oportunidad

La morenista aseguró que el líder de fuerza trébol no tiene oportunidad de ser candidato por la gubernatura por Morena, pues no tiene trabajo al interior qué comprobar, además no consideró que otro estado lo adopte como candidato para este puesto.

“No veo a Gerardo Vargas como candidato, ni en Morena tampoco”, dijo la legisladora, “no sé de qué manera el pueda comprobar militancia y trabajo al interior del proyecto, no sé de qué manera, pero lo que les puedo decir es que no lo veo de candidato ni tampoco con una trayectoria en interior de Morena”, agregó.

En cuanto a las encuestas que dicen que Vargas Landeros tiene aceptación para ser el candidato e incluso que está por arriba de Rubén Rocha Moya o Imelda Castro Castro, Villegas Sánchez lo rechazó y aseguró que con dinero y pagando encuestas cualquier persona va a salir con números a su favor.

“Aplícale millones de pesos y obviamente va a ser el rey de las encuestas, es el caso del también del Gobernador que tenemos actualmente ¿cuánto dinero no aplicó en encuestas, en su imagen? se vuelven personajes de papel y número, por dinero que le inviertes”, resaltó.

Por último citó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en los comentarios que hizo en relación a ello, que aunque se sature a la ciudadanía con llamadas telefónicas o por redes, la gente tiene claro quiénes están levantando la mano en este momento.