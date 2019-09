Se reunirán mañana AMLO, FGR, PJF y padres de 43; EPN me quería encarcelar y congeló mis cuentas: Ángel Aguirre

El encuentro se da después de que un juez dejara en libertad a algunos de los implicados en el caso de la desaparición de estudiantes

noroeste.com

17/09/2019 | 07:40 AM

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó durante su conferencia de prensa matutina que será testigo de la reunión que se llevará a cabo mañana miércoles 18 de septiembre, entre el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), y los familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.

La reunión será encabezada por Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob), también presidente de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala, quien el domingo 15 de septiembre informó que Samuel Ventura Ramos, Juez Primero de Distrito en Procesos Penales en Tamaulipas, dejó en libertad a otros 24 detenidos vinculados a la desaparición de los 43 normalistas.

ÁNGEL AGUIRRE AFIRMA QUE LE CONGELARON SUS CUENTAS

Por su parte, Ángel Heladio Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero del 1 de abril de 2011 al 26 de octubre del 2014, afirmó este martes 17 de septiembre, que el Gobierno de Enrique Peña Nieto lo quería encarcelar, ya que Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), trató de vincularlo con un grupo criminal.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el también ex senador y ex diputado federal, aseguró, además, que Alberto Bazbaz Sacal, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congeló las cuentas bancarias de él y de sus familiares.

Además, indicó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) comenzó una investigación que se extendió hasta 20 años atrás, lo cual, dijo, es violatario de la ley. Asimismo, aseveró que existe un personaje político "con influencia regional" -del cual no dijo su nombre-, que "operó" para que no continuara al frente de la gubernatura.

El pasado 26 de junio, Aguirre Rivero y el ex procurador estatal, Iñaki Blanco Cabrera, se reunieron, por primera vez, luego de cuatro años y nueve meses, con los padres de los normalistas, quienes reclamaron al ex mandatario estatal que no hubiera dispuesto de los recursos para prevenir los hechos.

Sin embargo, Aguirre Rivero argumentó que hizo todo lo que estaba a su alcance, y reiteró que desconoce el paradero de los estudiantes, ya que si lo supiera, lo hubiera dicho. El ex gobernador confirmó que este martes 17 de septiembre se reunirá de nueva cuenta con la Comisión que encabeza Encinas Rodríguez.