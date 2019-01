TRIBUTO

Se rinden sinaloenses ante la beatlemanía

El Grupo Help! regresa a Culiacán interpretando los mejores éxitos del cuarteto de Liverpool

Leopoldo Medina

Bastaron unos cuantos acordes de She loves you para que los asistentes al auditorio MIA gritaran de emoción, al disfrutar la presencia del Grupo Help!, quien ofreció su homenaje a Los Beatles a través de sus caracterizaciones.

El grupo vestido como los integrantes del cuarteto de Liverpool Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon y George Harrison, demostró sobre el escenario el talento y experiencia que a lo largo de 32 años los ha mantenido vigente en la escena musical, interpretando en vivo los éxitos del grupo inglés.

Ante un público que desde el principio se mostró animado y participativo, interpretaron temas clásicos como Love me do, Help, I want to hold your hand, I feel fine y Penny Lane, coreadas por el respetable, inmortalizando el momento en sus celulares.

El show se dividió en tres etapas, mismas que marcaron la trayectoria de Los Beatles: La beatlemania (1963-1966), La psicodelia (1967-1968), y El fin (1968-1969).

Tras interpretar la primera etapa y, después de un breve intermedio, la agrupación salió al escenario luciendo un colorido vestuario, continuó con la etapa de la psicodelia interpretando temas como Sgt. Pepper's, Magical mystery tour, A day in the life, The fool on the hill.

Durante la velada el público no dejó de cantar, aplaudir y pedir sus canciones favoritas, que el grupo complació entregándose en cada interpretación, recordando los éxitos que hasta hoy en día siguen vigentes.

Fueron dos horas de presentación que se cerró al interpretar Get back, Here comes the sun, y Something.

Promueven disco

La más reciente producción de Grupo Help!, se titula You're my family, compuesta por 15 temas, 14 son covers, incluye temas como The ballad of John & Yoko, Oh!, darling, Yellow submarine, Paperback, This boy, I saw her standing.

PARA SABER

Help! es una agrupación tributo a Los Beatles que nació en 1986 considerada como la mejor de México y una de las mejores de Latinoamérica, conformada por los hermanos Francisco, Marco y Sergio Montero, acompañados de Eduardo Arias, haciendo el papel de Paul McCartney, y del tecladista Mauricio Vázquez.

REDES SOCIALES

Facebook: Grupo Help! Oficial

Instagram: grupo_help