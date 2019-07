VANDALISMO

Se roban 'La última cena' de Rosa María Robles

La exposición La rebelión de los iconos fue vandalizada, se robaron iluminación, objetos de metal y la fotografía monumental de 9 metros de ancho por 5 de alto

Nelly Sánchez

La fotografía monumental La última cena, que la artista visual Rosa María Robles creó para su exposición La Rebelión de los iconos fue robada y de la muestra fue vandalizada, se robaron iluminación y otros objetos de metal.

Rosa María Robles denunció que ella misma descubrió el robo el martes, cuando llegó a la casa que habilitó como galería para su exposición y encontró la casa vandalizada.

La obra fue desmontada de este espacio.

"Llegué a las 3 de la tarde para limpiar y recibir personas que querían ver la exposición en la noche, como la Sociedad de Amigos del Masin y otras personas. Cuando llegué la puerta principal no estaba vandalizada, pero la sala dedicada a Javier Valdez, donde tenía todo guardado, sí", informó.

"Rompieron las bisagras, la bandera de Javier Valdez estaba en el piso, se robaron el asta de latón, se llevaron la pistola de La Última Cena, que era una réplica, los crucifijos, todas las lámparas, le invertí en alrededor de 30 mil pesos".

La exposición, agregó, tuvo una inversión de más de 100 mil pesos y cuando caminó, y no vio La última cena, no lo podía creer, sufrió un impacto muy fuerte.

"Me dolió mucho el estómago, si hubieran estado en el montaje, lo complejo que fue montarla, no es fácil llevársela, ¿cuál es la razón de que se la hayan llevado? Es algo que no puedes vender, puedo entender las lámparas que es dinero, los tubos, el aluminio, pero una foto de 9 metros de ancho por 5 metros de alto. Le doy muchas vueltas y no entiendo", apuntó.

"Esa fotografía me costó mucho dinero hacerla y por muy barata la pensaba vender en 150 mil pesos. Fue una impresión en la que no escatimé en gastos, se imprimió en el laboratorio mexicano de imágenes, en lienzo".

"Esto es un acto de saña, de maldad y la exposición ya se cierra, es mucho arriesgarla", dice la artista.

Robles comentó que el primer mes tuvo un velador, pero en las noches lo empezaron a amenazar de muerte, le dijeron que se fuera y ya no quiso ir a trabajar porque corría peligro su vida y ella consideró que era lo mejor.

"Cuando yo renté la casa nunca supe que era zona peligrosa, me parecía bonito, cerca del Museo de Arte de Sinaloa, en el centro, por el Paseo del Ángel, se inauguró y empezaron a pasar cosas y vimos que había mucho vándalo, pero ya tenia la inversión hecha".

La artista lamentó que la exposición cierre de esta manera.

"Yo tuve que rentar un espacio porque no hay espacio oficial que reciba mi obra, lo hago con mucho esfuerzo y no hay seguridad, esto es un acto de saña, de maldad y la exposición ya se cierra, es mucho arriesgarla".

Rosa María Robles reconoció que ha sido muy dura cuando en su arte habla de Culiacán.

"No soy de las que piensa que Culiacán es las mil maravillas, hay frases que dicen mis amigos, Capital de las artes y Culiacán de las maravillas. No. Yo creo que es una ciudad violenta y me decepciona muchísimo porque si yo fuera una señora rica, millonaria, que le da por hacer arte y vienen y le roban, bueno...".

"Pero soy una creadora que no tengo lana, que batallo mucho por hacer lo que hago, que dejo de pagar cosas de mi hija por hacer una exposición y veo que no valió la pena, y que te agredan así, no le encuentro sentido exponer en esta ciudad".

Robles hizo un llamado a las autoridades a investigar, quiénes son y por qué entran.

"Me siento muy triste, mi exposición Navajas fue censurada, luego fui amenazada en el cine Cocos, donde sería esta exposición, pero no fue porque me amenazaron de muerte. La hago ahora y es vandalizada. No puedo exponer sin tener una agresión".

PARA SABER

La rebelión de los iconos fue inaugurada el 24 de mayo.