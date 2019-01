Se rumora que deja el cargo, pero Ricardo Olivo, titular de la SSPM, se dice el más fiel de los discípulos de El Quím

Rechaza que vaya a dejar el cargo como jefe de Seguridad Pública en el puerto; confirma que viajará a México y Mexicali por capacitación y recursos

Sheila Arias

Su salida de la Secretaría de Seguridad Pública se regó por distintos canales, hasta en redes sociales publicaron mensajes de la renuncia “oficial” de Ricardo Olivo Cruz, y su teléfono personal, como pocas veces, se saturó de llamadas para confirmar su baja.

Todo resultó falso, declaró ayer el jefe policiaco en conferencia de prensa, donde se dijo el más fiel de los servidores públicos del equipo del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Agradezco señor Presidente, el día que tuviera la intención yo me dirijo de frente y con valor, no me resta más que decirle que soy uno de sus más fieles discípulos, y se lo digo a Juan para que lo escuche Pedro”, así resumió la lealtad al morenista.

Olivo Cruz asumió el cargo el 1 de noviembre, es un instructor con amplia experiencia en formación policiaca. Ésta es la primera vez que asume el cargo similar. La supuesta salida de la corporación se propagó la noche del martes por distintos canales, por redes sociales lo dieron por hecho.

“Me hicieron sentir importante, que le intereso a muchas personas, nunca en mi vida había recibido tantas llamadas, se trata de una noticia falaz que desacredita por completo. Sí me voy, pero me voy a la Ciudad de México a traer programas sociales y recursos; y me voy también a la ciudad de Mexicali por un exitoso programa internacional. Tenemos una sólida y estrecha relación con todos los departamentos del Ayuntamiento”, precisó.

El funcionario sostuvo que está afianzado al cargo y presumió una baja en delitos, pero un comparativo de los periodos noviembre-diciembre de 2017 y 2018 con datos de Semárofo Delictivo revela que en los dos meses completos que lleva al frente incrementaron los robos a negocio, y sólo han mantenido los feminicidios y robos a casa habitación, por ejemplo.

“No sé porque habrá personas interesadas en que nos conflictuemos... Estamos dando resultados, contrario a las noticias de las redes sociales. Anoche terminamos el operativo Lupe-Reyes, en los primeros 75 días hemos formado 55 cadetes, y estamos en pláticas con una universidad para incluir dos carreras: Criminología y Derecho para los policías, para comenzar a mediados de febrero”, adelantó.

El Secretario aseguró en unos días que expondrá resultados delictivos, y los nuevos programas, como una muestra de su permanencia en el cargo.

Así va la incidencia con Olivo Cruz

Periodo: Noviembre-Diciembre (Semáforo Delictivo)

Delito 2017 2018

Secuestro 2 1

Feminicidio3 3

Homicidio 27 11

Robo de vehículo 94 130

Robo a negocio 14 21

Robo a casa habitación 29 28

Total 169 194