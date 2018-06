Se siente lista Perla del Carmen para La bella durmiente - Noroeste

Se siente lista Perla del Carmen para La bella durmiente

La bailarina comparte sus inicios en el ballet, a días de graduarse del Instituto de Cultura de Mazatlán

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Con 9 años de estudio en la Escuela de Ballet del Instituto de Cultura de Mazatlán, Perla del Carmen Michelle Reyes es una de las cinco graduadas del Nivel Técnico Profesional que participará en las dos funciones del ballet La bella durmiente.

A sus 16 años, Perla mira hacia atrás y recuerda cómo su ingreso al mundo del ballet fue un hecho fortuito que, al paso de los años, se ha convertido en algo trascendental.

“Fue por curiosidad, porque entré viendo un anuncio de audiciones y así fue cuando entré", relató la bailarina.

"Al principio ni me gustaba. No tenía la idea de lo que me iba a gustar. Estaba muy nerviosa porque era muy diferente al mundo de afuera. Es un arte muy bonito. Siento que he crecido como persona y pues me ha gustado mucho este entorno”.

Paulatinamente, Perla del Carmen ha crecido hasta alcanzar un nivel interpretativo y técnico con el que se siente satisfecha y que la ha preparado para enfrentar el reto de participar en La bella durmiente.

“Yo participo en el Vals de las flores, en Ninfas y como me gradúo voy a salir como Princesa y en Joyas (tercer acto del ballet). Me he desarrollado muy bien aunque al principio se me dificultó. Tuve que trabajar en ello", agregó.

"He mejorado mucho y me siento preparada para la obra”.

A escasos días de culminar sus estudios, Perla del Carmen reconoce que su graduación como bailarina de ballet no habría sido posible sin el apoyo y la presencia de sus maestros, amigos y, desde luego, sus padres.

“Me han apoyado mucho, me han impulsado a ser mejor y se sienten muy orgullosos de mí. Mis maestros han sido los mejores, mis padres siempre me han apoyado, mis amigos. Todos me han apoyado y me siento muy agradecida”.

PORMENORES

- El ballet de La Bella Durmiente se presentará en el Teatro Ángela Peralta.

- Serán dos funciones, una el 15 de junio y la segunda el 16 de junio.

- La cita en ambos días es a las 20:00 horas.

- Boletos: $100, $150, $180 y $200 pesos, disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta en horarios de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

- Mayores informes en el teléfono 9824446. Ext.103.