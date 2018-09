Se sincera Avril Lavigne con sus fans sobre su enfermedad

‘Acepté la muerte’, dijo Avril Lavigne en una carta en la que habla de la enfermedad de Lyme que contrajo en 2014

Noroeste / Redacción

10/09/2018 | 12:59 AM

Luego de sobreponerse a la enfermedad de Lyme, la cantante Avril Lavigne volvió a referirse a esta enfermedad que la tuvo varios años batallando contra el dolor. A través de su página web oficial, la cantante de 33 años, aseguró que ha decidido “ser sincera y abierta sobre mi lucha”.

De acuerdo a información publicada en El Universal, en la misiva, dirigida a sus fanáticos, reveló que había “aceptado la muerte” cuando escribió su último tema musical mientras estaba en la cama enferma en el que fue “uno de los momentos más aterradores” de su vida.

La estrella de la música juvenil de principios de los 2000 contrajo en 2014 el Lyme, el que se transmite por garrapatas infectadas y que puede provocar cansancio, dolores de cabeza, en las articulaciones, mareos, entre otros síntomas.

Se trata de la enfermedad infecciosa más común en Reino Unido, Europa y América del Norte, y puede afectar a algunas personas durante años y, según su organismo, resultar en graves consecuencias.

“Para ser sincera, una parte de mí no quiere hablar sobre estar enferma porque quiero que todo quede atrás, pero sé que tengo que hacerlo”, sostuvo, destacando la importancia de informar a las personas sobre lo grave que puede ser esta dolencia.

En la carta a sus seguidores, Lavigne comentó además que se dedicó a “convertir esa lucha en música”.

En 2015, la artista comentó a la revista People que estuvo en cama durante cinco meses y pensó que se estaba muriendo.

“Sentía que no podía respirar, no podía hablar y no podía moverme”, explicó. Además, contó que pasaron meses antes de que algún médico le dijera lo que realmente padecía, después de haber sido diagnosticada erróneamente con síndrome de fatiga y depresión.

“Estoy recuperando mi vida”, aseguró en su último mensaje. “Head Above Water” es el primer sencillo de su nuevo disco, el que llega después de cinco años de receso en la música.