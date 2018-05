Se suma ex fiscal Santiago Nieto a López Obrador - Noroeste

Se suma ex fiscal Santiago Nieto a López Obrador

El ex funcionario federal fue presentando y hasta abrazado por el propio tabasqueño.

Noroeste / Redacción

Durante un mitin realizado en Tlaquepague, Jalisco, el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, se sumó este martes al proyecto electoral del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

El ex fiscal electoral fue presentando y hasta abrazado por el propio tabasqueño. Previo al mitin, en entrevista con algunos medios, Nieto Castillo aseguró que buscaba al tabasqueño para dialogar y presentarle un proyecto para blindar la elección, así como para advertirle de la posible compra de votos durante este proceso electoral.

"Vengo como especialista en materia electoral y me encuentro aquí presente para mandar un mensaje de que casos como el de [la constructora brasileña] Odebrecht no se pueden presentar en la historia del país", indicó Nieto Castillo, ex titular de la Fepade.

El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio

1