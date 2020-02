Se suma la Unidad Los Mochis de la UAdeO al Tendedero del Acoso

Al concluir la actividad, los integrantes de la Sociedad de Alumnos entregaron todas las pancartas a la directora de la Unidad Regional, Gisela Cota Yucupicio

Carlos Bojórquez

AHOME._ Alumnas y alumnos de la Unidad Regional Los Mochis de la Universidad Autónoma de Occidente se sumaron este viernes al 'Tendedero del acoso', colgando una gran cantidad de denuncias contra docentes en la ciber plaza.

'Quieres que te ayude con tu tarea, deja que te toque y te bese para que saques un 10'; 'Me dijo que quería tomarme fotos desnuda para una Exposición en España'; '¡Me pidió un beso para pasar la materia!, me fui y me dijo: ah, ¿no me lo vas a dar?'; 'Quería que le chupáramos el dedo'; son algunas de las denuncias que fueron publicadas de forma anónima.

