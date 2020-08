Se suman ciudadanos, empresarios y funcionarios a limpieza de playas en Mazatlán

Se iniciará el lunes una campaña para que ya no se venda unicel, dice el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Funcionarios de diferentes dependencias municipales, dirigentes de agrupaciones empresariales y ciudadanos participaron la mañana de este sábado en la campaña de limpieza de playas en el puerto "Reduce, Recicla y Reutiliza", donde el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo que el próximo lunes se iniciará una campaña para que ya no se vendan artículos de unicel.

Fue cerca de las 7:00 horas cuando inició esta campaña en las playas Olas Altas, Pinitos y Norte, la cual fue organizada por la Operadora de Playas y las direcciones Municipal de Ecología y Medio Ambiente y de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

"Es una labor admirable para el ciudadano que se suma a hacer esto, para nosotros es nuestra obligación hacerlo a través de diferentes direcciones, pero me quedo sorprendido de mamás y papás con hijos que están sembrando la semillita como debió haber sido siempre", dijo el Presidente Municipal Luis Guillermo Benítez Torres.

"Porque la única manera de sacar adelante no solo a Mazatlán, al estado, al país, al mundo es que todos en conjunto, sociedad, pueblo y gobierno nos sumemos a trabajar, es la única manera".

Agregó que se verá qué es lo que define la Operadora de Playas sobre si esta campaña se lleva a cabo cada sábado, pero dijo estar encantado de participar como hoy que a la Playa Pinitos asistió el Cabildo Infantil, jóvenes, entre otros.

Benítez Torres recalcó que es importante esta labor contra la contaminación que es uno de los temas más graves en el país, se trata de agendas mundiales que a veces no se tiene la consciencia de lo que está arrojando y en ocasiones la gente inocentemente arroja cosas al mar, pero cuando sube la marea lleva a las playas todo lo que se arroja al océano.

"El exhorto ha sido, desde el primer día que se dio la reapertura turística, que (los mazatlecos y turistas que acuden a las playas) que lleven su bolsita, que la llenen de basura y la depositen donde debe ser, sabemos que lo que viene en el mar, pues no vimos, lo arrojaron por ahí, pero si tenemos esa cultura (de no contaminar) esto cambia", continuó el Alcalde.

Expresó que en las playas se encuentran ramas, de todo tipo de basura, pero lo más grave es el unicel.

"De todo, pero lo más grave es el unicel, vamos a iniciar una campaña con todos los restauranteros, con todos los supermercados de que ya no se venda unicel, se fragmenta en pedacitos y es una contaminación muy difícil de quitar, vamos a iniciarla el lunes porque honestamente no me había tocado como Alcalde venir y me sorprendo de lo que hay tirado", subrayó Benítez Torres.

Reiteró que la campaña para que ya no se vendan artículos de unicel se sumará al que ya no se utilicen popotes, pero principalmente el unicel porque se transforma en fragmentos muy pequeños, muy difícil de limpiar y si se metiera maquinaria en la playa para limpiarla se acabaría la arena.

Los participantes en la Campaña de Limpieza recogieron basura, pedazos de madera, entre otros y los juntaron en bolsas de plástico para retirarlas del lugar.

Algunas personas que pasaban por Olas Altas comentaron que esa parte de las playas está limpia, que dichas labores deberían realizarse donde realmente está muy sucio.

"Esto es puro circo", comentó una de ellas.

La campaña a la que también asistieron algunas personas del reinado del Carnaval 2020 concluyó cerca de las 9:00 horas y en cada una de las playas se estimaba una participación de entre 100 y 120 personas.