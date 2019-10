Se sumarÃ¡ Estrada Ferreiro a la marcha CuliacÃ¡n Valiente

Se sumará Estrada Ferreiro a la marcha Culiacán Valiente

El Alcalde de Culiacán invitó a toda la ciudadanía a participar en esta marcha, ya que toda las personas que estén a favor de la paz, deberían participar en ella

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Jesús Estrada Ferreiro compartió que asistirá a la marcha 'Culiacán Valiente', esto debido a que toda persona que quiere paz para la su ciudad, debería participar en ella.

El primer Edil explicó que decidió asistir debido a que ve una marcha totalmente ciudadana, y espera que no se presenten manifestaciones o haya tintes políticos en ella. Este evento nace luego de que el 17 de octubre la delincuencia tomó la ciudad de Culiacán por unas horas, y se busca demostrar que en Culiacán hay más gente de bien, que personas armadas.

“Eso es lo más correcto que podemos hacer, unirnos, porqué es un movimiento ciudadano 100 por ciento, ojalá y que no haya manifestaciones en contra de alguien, no queremos eso, que haya manifestaciones en favor de la paz, en favor de la concordia, en favor de que no haya más violencia”, señaló.

El Presidente Municipal llamó a toda la ciudadanía a participar en ella, pero que sea por voluntad propia.

“Yo voy a invitar a todo mundo, como ahorita mismo invito a la ciudadanía a que participe, pero no puedo obligar a nadie a que vaya, o sea, esto ya se acabó, las comparsas de llevar gente a todas partes, la gente va por su voluntad”, detalló.

La marcha será mañana a las 16:00 horas y empezará en el Estadio de los dorados y culminará en el asta bandera del Parque de las Riberas. Estrada Ferreiro reiteró que a este tipo de eventos deben ir todas las personas a favor de un país mejor y de paz, es por eso que estará presente.

“Claro, yo voy a valorar también cuando una persona asiste a un evento cívico a un evento cultural, a un evento que es su obligación moral y cívica acudir, por el ejemplo, el Día de la Bandera, el Día de la Independencia, etcétera, todos como mexicanos deberían participar en ese tipo de eventos, no vamos, es que no nos importa”, subrayó.