Se sumarÃ¡ STASAM, a medias, a protesta nacional de mujeres

Se sumará STASAM, a medias, a protesta nacional de mujeres

Pararán labores solo las empleadas que están en las oficinas del sindicato: Osuna Lamarque

Alma Soto

MAZATLÁN._ Aunque el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, STASAM, apoya la protesta de los colectivos que promueven #UnDíaSinMujeres, solamente pararán labores las empleadas que están en las oficinas del organismo sindical, expresó Jesús Osuna Lamarque.

“No ha habido una manifestación a favor del paro nacional por parte del Ayuntamiento, por lo que si ellas no se presentan a laborar se les puede descontar el día y muchas de ellas, sobre todo las que son jefas de familia, no pueden darse esos lujos, repercute en sus ingresos”, declaró Osuna Lamarque.

Indicó que como sindicato pueden tratar de negociar con el Gobierno Municipal para que no se penalice a las mujeres que quieran unirse a la protesta, porque no es un día obligatorio de descanso, no hay ley ni contrato colectivo de trabajo que especifique es un día inhábil.

Pero, dijo, si a pesar de saber que se les descontará el día, algunas o todas deciden no ir a trabajar, el Sindicato las apoyará para que no haya mayores repercusiones.

“No les puede pasar nada por una falta, no tiene mayores repercusiones, no trae consecuencias, por tanto, si quisieran sancionarlas vamos a entrar en su defensa”, recalcó Osuna Lamarque.

Incluso, dijo, si no quieren tener un descuento económico, podrían hasta pedir un día a cuenta de vacaciones.