Se supervisa a ambulantes para cuidar imagen de MazatlÃ¡n: Oficial Mayor

Se supervisa a ambulantes para cuidar imagen de Mazatlán: Oficial Mayor

Verónica Bátiz Acosta señala que ya se revisa que los comerciantes instalados con el malecón cumplan con el reglamento

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ Ante el llamado del sector turístico sobre los vendedores ambulantes en Mazatlán y el cuidado de su imagen, la Oficial Mayor Verónica Bátiz Acosta, dijo que se está cuidando la imagen y se está supervisando a cada uno.

Mencionó que hasta el momento, son pocos los vendedores que se han reinstalado sobre el malecón, pero cada uno está siendo supervisado en cuanto al uniforme que ellos mismos propusieron, así como el de respetar sus espacios y no exceder en el uso de paraguas.

“En particular son pocos vendedores en toda la zona del malecón, no son todos los que tienen permiso, les hemos estado solicitando que porten el uniforme al que ellos se comprometieron, que cuiden el área que ellos tienen asignados que vienen siendo 1 por 3 metros, que no haya tantas paraguas por aquello de la contaminación visual, la idea es incrementar el número de inspectores, ellos están al pendiente”, declaró.

La Oficial Mayor dijo que hasta el momento no habían tenido quejas al respecto en cuanto a los vendedores ambulantes, sin embargo, si se está trabajando para que estos respeten y trabajen de una manera ordenada.

Incluso señaló que están a la espera de que las autoridades federales se acomoden para comenzar con los planes a futuro para los vendedores, desde los permisos establecidos, hasta la elaboración de módulos que luzcan de manera atractiva sobre la zona turística.

“Estamos esperando que Semarnat se acomode y las indicaciones de Gobierno Federal para trabajar en ello, aún están cambiando las autoridades en la línea de cómo se va a trabajar, nosotros como inspectores estamos apegados a la Semarnat, pero también ligados a la Secretaría de Turismo Federal, pero aún están cambiando no tenemos definido como van a actuar”, comentó.

Sobre la explanada Sánchez Taboada existen alrededor de 29 vendedores establecidos, mientras que a la altura del monumento a la familia hay aproximadamente 26.

En cuanto a la Plazuela Machado, Bátiz Acosta agregó que se tiene un registro de 17 vendedores ambulantes, sin embargo van a revisar que cada uno cumpla con las adecuaciones del lugar y que se vendan artesanías como tal, en ese lugar ya no se pretenden dar más permisos.

“En Plazuela Machado existen 17 registrados como tal, estamos considerando revisar el tipo de comercio porque la zona es de antaño, artesanal, todo lo relacionado al comercio estamos en revisión, hay que considerar el espacio, no estamos dando más permisos, la línea es regularizar”, añadió.