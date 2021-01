Se tenían noticias de que Higuera promovía a Rocha Moya al interior del PAN, acusa Roberto Loaiza

El ex dirigente de 1999 a 2005 y figura panista informó a Noroeste que al interior del PAN había noticias de que Alejandro Higuera Osuna promovía al aspirante a la Gubernatura por Morena Rubén Rocha Moya mucho antes de hablarse de una alianza con el PRI

Karen Bravo

26/01/2021 | 12:16 AM

Roberto Loaiza Garzón, ex dirigente del PAN en Sinaloa.

La renuncia de Alejandro Higuera Osuna en el PAN no cayó de sorpresa, pues al interior del partido ya había noticias de que el ex Alcalde de Mazatlán estaba promoviendo a Rubén Rocha Moya, acusó el ex dirigente albiazul de 1999 a 2005 y figura panista Luis Roberto Loaiza Garzón.

“Yo lo de Alejandro Higuera ya lo veía venir y que era necesaria esa separación, si él no se iba pues casi era necesario hacer el deslinde, la separación, abrirle proceso porque ya cuando menos hace unos dos meses ya se tenían noticias de que él estaba haciendo labor adentro del PAN para promover a Rubén Rocha Moya”, señaló.

Esta promoción fue en varios municipios, sobre todo en los más pequeños, porque él es una figura destacada, detalló Loaiza Garzón.

“Pues traía la intención esa de debilitar al PAN en su posición electoral, esto fue mucho antes de que se mencionara de una posible alianza a la Gubernatura con el PRI”, sentenció.

Este lunes, un grupo de 60 panistas encabezados por Alejandro Higuera Osuna acudieron a las oficinas del Comité Directivo Estatal para presentar un paquete de 150 renuncias a la militancia, argumentando estar en contra de la alianza Va por Sinaloa conformada por el PAN, PRI y el PRD.

“Para los que estamos adentro ya lo veíamos venir, Alejandro Higuera no ha perdido siempre la intención de ser el protagónico, un actor visible de la participación política y que de cierta manera ha estado mermando que surjan nuevas generaciones o relevos en la parte electoral e inclusive en la parte directiva del partido”, opinó el ex dirigente.