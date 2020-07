Se tiene que voltear a ver el campo, ya que puede ser un gran motor: Mario Zamora

El Senador del PRI dijo que existe el rumor que en el presupuesto del año 2021 está en riesgo de desaparecer la SADER

Istar Meza

Existe el rumor de que en el presupuesto del año 2021 está en riesgo de desaparecer la Secretaría de Agricultura, porque se rumora que es poco lo que hacen y que ni siquiera vale la pena mantenerla, advirtió Mario Zamora Gastélum.

El senador del Grupo Parlamentario del PRI señaló que se tiene que voltear a ver el campo, ya que puede ser un gran motor, que puede ser un gran tractor para empujar la economía de muchos estados y de muchas familias. Dijo que no está bastante olvidado, ya que se está en la lucha y se debe seguir.

“Ojalá sea un rumor (que desaparece la SADER), creo que debe de ser lo contrario, el campo debe considerarse como una gran alternativa y no lo digo yo, ahí están los números, el campo sigue generando muchas divisas y generando empleo, sigue generando desarrollo donde más se necesita”, dijo

El también economista señaló que en el nuevo tratado T-MEC la parte agrícola no se vio tan afectada, ya que no se hicieron muchas modificaciones y los esquemas para poder presentar controversias están ahí y ofreció su ayuda al respecto.

Dijo que hay que reconocer que la política agrícola cambió y se acabaron los incentivos a los productores del campo o el campo productivo.

"Prácticamente ya no hay apoyos para sistemas de riego, ya no hay apoyos para maquinaria agrícola, ya no hay apoyos para entregas de mejor tecnología, ya no hay apoyos para fertilizante o semilla mejorada".

En este sentido, explicó que será difícil competir en la parte de granos con los competidores y en el tiempo, incluso con las grandes ventajas de la horticultura o la fruticultura, por lo que es buen momento de poner en la mesa qué es lo que se está trabajando en el campo y qué es lo que se quiere conseguir para Sinaloa.

“Eso se define en los Congresos, en una lucha que deberíamos encabezar los gobiernos estatales, sobre todo del norte, donde en el discurso se dice que se quiere lograr una soberanía agroalimentaria pero al mismo tiempo en el caso del frijol estás abriendo la frontera para que entre frijol de otro lado más barato, entonces tenemos que ver la congruencia”, destacó.