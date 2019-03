Se tiene que volver a reivindicar a la mujer y a la familia para forjar mejor sociedad, dice Alejandra Valleti

La coordinadora general del Centro de Justicia para Mujeres del Estado ofreció una conferencia a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Se tiene que volver a reivindicar a la mujer y a la familia para forjar una mejor sociedad y la mejor forma de transmitir los valores es con el ejemplo, dijo la coordinadora general del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Sinaloa, Alejandra Valletti Pérez.

“Tenemos que volver a reivindicar a la mujer y a la familia para poder empezar a permear en la sociedad, empezar a formar con el ejemplo, no se trata de nada fuera de lo normal”, añadió Valleti Pérez al disertar la conferencia “La mujer transmisora de valores para forjar una mejor sociedad”, ayer en este puerto.

En el evento organizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujeres, que fue el pasado viernes 8 de marzo, recordó que anteriormente los valores se transmitían con el ejemplo que es la mejor forma de hacerlo.

Un buen ejemplo es que los hijos vean lo mucho que sus padres se aman, que se respetan.

Ante decenas de mujeres que acudieron a un salón de conocido hotel ubicado en la Zona Dorada precisó que el Día Internacional de la Mujer no es un festejo, sino una conmemoración porque se recuerda a muchas mujeres que pelearon, que lucharon muy fuerte por la mujer y que algunas incluso dieron la vida para lograr las oportunidades que se tiene actualmente.

“Es cierto, hay muchísimo por lo que tenemos que trabajar, pero también hay que recordar que estamos muy avanzados, no podíamos votar, no podíamos participar políticamente, no podíamos ni siquiera pensar en ingresar a la universidad, ...no podíamos heredar porque no teníamos derecho a usar el dinero”, recordó.

Valletti Pérez recalcó la importancia de recordar el valor profundo del hecho de ser mujer, que se sientan orgullosas de ello, que se deben creer la importancia que tienen.

“Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta si nosotros sabemos verdaderamente valorarnos”, subrayó la conferencista.

Recalcó que las mujeres deben conocerse para quererse, darse cuenta que son únicas e irrepetibles, amarse para dar amor, en la medida en que se conozcan se van a ir comprendiendo mejor.

“Cuando te conozcas y comprendas los motivos que te llevaron a actuar de manera determinada eres capaz de respetarte y lograr el respecto de los demás”, recalcó, entre otros puntos.

En su mensaje previo a la conferencia, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcántar, manifestó que el gran problema de la seguridad que se vive tiene que ver con la falta de consciencia social.

Ejemplificó que cuando no se conoce a un vecino y le están robando o vaciando la casa los demás creen que dicho vecino se está cambiando, no se dan cuenta que se está cometiendo un delito por falta de pertenencia social, y eso es lo que se debe impulsar.

“Cuando tengamos una mejor convivencia vamos a tener un mejor sentido de pertenencia y como tal un mejor sentido social”, subrayó Ocampo Alcántar.