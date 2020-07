Se une Canirac en apoyo a sus agremiados del Centro de Culiacán

De los 14 restaurantes que forman parte de la cámara, tres de ellos ya cerraron, representando una pérdida de casi 300 empleos

“¡Sal Ferreiro!”, “¡Da la cara!,” “Acá estamos tus achichincles”, “El virus siempre va a estar aquí”, eran las consignas que locatarios del centro de la ciudad exclamaron este viernes al manifestarse una vez en el Ayuntamiento de Culiacán, exigiendo se cumplan los acuerdos realizados, reabriendo las calles del centro, manifestación a la que se unió la Canirac.

Miguel Taniyama Ceballos, presidente de la Canirac de Culiacán, señaló su apoyo a sus compañeros del centro, de los cuales 14 son agremiados de la Canirac, y quienes hasta hoy siguen siendo afectados por el cierre de las calles.

“Habíamos dejado que las cosas transcurrieran de forma tranquila para ver si llegaban a un acuerdo, pero hemos visto que ya pasó mucho tiempo, y los 14 miembros de cámara nos pidieron de manera personal que los apoyáramos con la presencia, mostrando que estamos a favor de quienes están trabajando en el Centro, y aquí estamos con ellos”, señaló Taniyama Ceballos.

El dirigente resaltó que tristemente la realidad que se vive es que hasta la fecha no han sido escuchados, acordados, que tanto los gobiernos municipales y estatales se sigan aventando la pelota, en vez de dar una respuesta concreta.

Taniyama Ceballos señaló que lo que los locatarios del Centro plantean es tener una buena política, una buena negociación, pero no se ve interés del Alcalde.

“No se ha presentado un acercamiento, estamos esperando que alguien nos reciba, nos diga algo, pero esta parte dice mucho de lo que ha sido este Ayuntamiento; pero como dicen amor con amor se paga. Hemos visto negligencia totalmente por parte del Alcalde, y se lo puedo decir en su cara a la hora que sea, porque no ha tenido esa empatía con la gente que construye la ciudad día a día”.

Criticó que a Estrada Ferreiro se le olvida la gente que trabaja en el Centro tiene familia, y décadas trabajando, cuando él solo tiene un año y medio en su gobierno.

Taniyama Ceballos indicó que de los 14 locatarios agremiados a Canirac que operan en el Centro, tres de ellos ya cerraron, con una pérdida de cerca de 300 empleos, originado por la situación que se está viviendo.

Respecto al tema de la peatonalización, Taniyama Ceballos compartió que muchos de los locatarios han expresado que no es un tema del momento, que no están renuentes a ello, pero que las condiciones no están para este tema.

“Vamos a seguir presionando al gobierno, hasta llegar a un verdadero acuerdo, y que se respete. Ellos exigen que se quiten todas las barricadas de las calles, y que se restablezca el centro a como estaba antes de la pandemia”, indicó el dirigente.

Incumple Estrada Ferreiro acuerdos hechos

Óscar Sánchez, integrante de la Asociación de Locatarios del Centro de Culiacán, manifestó que esta nueva manifestación es para demandar al Alcalde el cumplimiento de un acuerdo que se hizo entre los comerciantes y el municipio, el cual fue atestiguado por el Gobierno del estado, donde el Alcalde se comprometía a ir flexibilizando, e ir abriendo ciertas calles del Centro cuando cambiara el semáforo federal.

“El semáforo cambió hace casi tres semanas a naranja, y a pesar de que este acuerdo quedó establecido, el señor no ha aperturado más calles como se tenía estipulado, y que quede claro, no estamos pidiendo el total de las calles, ni el regreso de los camiones urbanos, ni otras situaciones que sí vengan a afectar la cuestión de la pandemia”, señaló Sánchez.

“Él ya comentó que no tiene intenciones de abrir el Centro, su intención es imponer un proyecto peatonal en el Centro, cuando no es el momento”, indicó Sánchez.

Criticó que Estrada Ferreiro se escude en la pandemia para tener cerrada las calles del centro de la ciudad, provocando la quiebra de los negocios, razón por la cual una vez más se están manifestando.

“Ya van tres veces que hemos hablado con él, y ha incumplido, y en este caso, ya quedó por escrito, hay un incumplimiento total de su parte, por eso estamos aquí demandando la apertura de las calles Juan Carrasco y Ángel Flores, dejando el resto de los cotos cerrados, ya que el comercio de este sector está a punto de quedar en la quiebra”, señaló Sánchez.

Exigió que se cumplan los acuerdos, así como los que ha hecho con el grupo de tiangueros de la colonia Huizaches, a quienes no se les ha dado una fecha de reapertura para colocarse.

Al respecto, Brenda Beltrán, dirigente de los tiangueros, señaló que iban a colocarse el 19 de julio, pero dos días antes les dijeron que siempre no podrían hacerlo.

“Teníamos todo listo para colocarnos en la fecha, hicimos las compras que necesitábamos para vender, y dos días antes nos cancelan la fecha, perdiendo la inversión que habíamos hecho, y hasta hoy siguen sin darnos la oportunidad de trabajar, no nos dan la fecha para hacerlo, y esto ya es demasiado, ya no podemos esperar más” indicó Beltrán.