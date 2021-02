Se unen agua y aceite, y no sabemos qué es lo que prevalecerá, dice Cárdenas sobre alianzas electorales

Cuidémonos de no llegar a noches de San Bartalomé o de cuchillos largos, manifiesta el tres veces candidato a la Presidencia

Sinembargo.MX

22/02/2021 | 07:02 AM

Ciudad de México.- Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, tres veces candidato a la Presidencia de México, lamentó que durante las campañas electorales que se aproximan en México vaya a presentarse la polarización.

“La polarización, inadmisible desde mi punto de vista, es aquella que en el fondo sólo pretende agudizar, exaltar la animosidad entre posiciones diferentes, y me parece y lamento que vaya a ser esa la que estaremos encontrando en las campañas”, dijo Cárdenas Solózarno durante a presentación virtual de “La campaña que falta” de la organización Nosotros.

“Esa polarización no se da en torno a ideas sino en lo general respecto a personas, es una polarización no sólo irresponsable, sino que puede llevarnos a extremos de irritación y violencia que podrían llegar a tornarse incontrolables. Cuidémonos de no llegar a noches de San Bartalomé o de cuchillos largos”, añadió el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El ex Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal habló también sobre las alianzas que se avecinan y en las cuales podrían ir de la mano partidos políticos como Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI).

“Algo que resalta en las alianzas partidarias que se están dando, es que se unen agua y aceite sin que podamos saber, si llegan a un cargo de elección, qué es lo que prevalecerá, si el agua o el aceite o tendrán una permanente agitación sin llegar a mezclarse”, dijo.

“Vemos así las contradicciones a la orden del día y nada que les interese que no sea la elección misma ya inmediata y previa a ella el hacerse de candidaturas”, expresó.

“Nosotros llamaremos siempre a la sensatez, a que se abra el diálogo, a que se cuiden las palabras y se encuentren cuáles son las verdaderas causas de las discrepancias las que, cuales quiera que sean, deben recibir la tolerancia de lo opuesto, esa será la actitud responsable y es el más poderoso por su posición dentro de la sociedad o en su caso, por su fuerza moral derivada de su observancia a los principios que proclama y del acatamiento riguroso del Estado de Derecho, a quien corresponde tomar la iniciativa”, añadió durante su intervención en el evento virtual.