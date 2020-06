Se unen cantantes al #BlackoutTuesday

Una protesta que nace tras la muerte de George Floyd, un hombre de raza de color que murió a manos de un elemento de policía estadounidense

Noroeste / Redacción

Tras la muerte de George Floyd, un hombre de raza de color que fue declarado muerto el 25 de mayo, luego de que un policía fue captado poniéndole la rodilla sobre el cuello, en Minneapolis, Minnesota, ha desatado rabia e indignación alrededor de Estados Unidos y países de Europa y Latinoamérica, por lo que nació entre cantantes y artistas la iniciativa #BlackoutTuesday.

La protesta trata de silenciarse en redes sociales, durante el 2 de junio, en lugar de hacer las publicaciones habituales, los artistas están compartiendo imágenes en color negro, acompañadas de mensajes de apoyo a la comunidad afroamericana que se enfrenta al racismo.

Una de las primeras en levantar la voz fue Beyonce, quien le pidió a sus fanáticos que tomen medidas después de la muerte de George Floyd.

“Estamos quebrados y nos repugna”, dice ella en un video publicado en Instagram. “No podemos normalizar este dolor. No solo estoy hablando con personas negras. Si eres blanco, negro, marrón y algo intermedio, estoy segura de que te sientes desesperado por el racismo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento”.

“No más asesinatos sin sentido de seres humanos. No más ver a las personas de color como menos humanas. Ya no podemos mirar hacia otro lado. George es toda nuestra familia y humanidad. Él es nuestra familia porque es un compatriota estadounidense”, agregó, en el video que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Beyoncé terminó el video pidiéndole a los fanáticos que visiten una página en su sitio web, que incluye enlaces a varias peticiones. Una de las peticiones en Change.org ya ha acumulado más de 9 millones de firmas.

Otra que también se unió a la protesta fue la reconocida presentadora de televisión Oprah.

“He estado tratando de procesar lo que puede decirse o ser escuchado en este momento. No he sido capaz de sacar de mi cabeza la imagen de una rodilla sobre su cuello”, publicó en su cuenta de Instagram con una ilustración de George Floyd.

“George Floyd, hablamos sobre tu nombre. Pero esta vez no dejaremos que tu nombre sea solo un hashtag. ¡Tu alma se levantará por el llanto de todos los que pedimos justicia en tu nombre!”, escribió Oprah.

Por otro lado, Billie Eilish les pidió a sus fans blancos que reconozcan sus privilegios a través de una publicación en Instagram.

“Si escucho a otra persona blanca decir ‘Todas las vidas importan’, una pu... vez más me voy a volver loca. ¿Podrías callarte de una pu... vez? Nadie está diciendo que tu vida no importa. Nadie está diciendo que tu vida no es dura. Nadie está diciendo literalmente nada en absoluto sobre ti… Todo lo que ustedes hacen es encontrar una forma de volver esto sobre ustedes. Esto no es sobre ustedes. Dejen de volver todo sobre ustedes. No están en apuros. No están en peligro”, escribió Eilish.

“Eres privilegiado te guste o no. La sociedad te da privilegios solo por ser blanco. Puedes ser pobre, puedes estar luchando, e igualmente el color de tu piel te está dando más privilegios de los que puedes imaginar”.

“Si todas las vidas importan, ¿por qué los negros están siendo asesinados solo por ser negros? ¿Por qué los inmigrantes están siendo perseguidos? ¿Por qué a la gente blanca le dan oportunidades que a las demás razas no? ¿Por qué está bien que haya gente blanca a la que le dijeron que se quedara en casa protestando con armas semiautomáticas?”, escribió la joven cantante.

Hace un par de días, Madonna tuiteó un video de su hijo, David Banda, bailando la canción de Michael Jackson “They don’t care about us”, el video fue acompañado del siguiente mensaje: “El asesinato brutal viaja por todo el mundo, mi hijo David baila para honrar y rendir homenaje a George y su familia, y todos los actos de racismo y discriminación que ocurren a diario en Estados Unidos. #Davidbanda #JusticeforGeorgeFloyd #MichaelJackson”.

Britney Spears también se unió a la protesta.

“Lo que el mundo necesita ahora es amor... mi corazón se rompe por mis amigos en la comunidad negra.... y por todo lo que está pasando en nuestro país. Ahora mismo creo que todos deberíamos hacer lo que podamos para escuchar... aprender... hacerlo mejor... y usar nuestras voces para bien. Para empezar estaré participando en #BlackoutTuesday mañana... No estaré publicando en las redes sociales y les pido a todos que hagan lo mismo. Deberíamos usar el tiempo lejos de nuestros dispositivos para centrarnos en lo que podemos hacer, para hacer del mundo un lugar mejor... para todos nosotros!!!!! PD si te gustaría ayudar... texto FLOYD a 55156 y Donar a organizaciones como #BlackLivesMatter si eres capaz de hacerlo. Dios los bendiga a todos!!!! #TheShowMustBePaused”, escribió.

Los mexicanos

Las protestas alrededor del mundo por la muerte de George Floyd tocaron las fibras de algunos artistas mexicanos. En su caso, Playa Limbo aplazó el estreno de un sencillo que tenía programado para este martes, pues se unió al #BlackoutTuesday, y decidió no publicar nada.

Por su parte, Banda MS utilizó su cuenta oficial de Instagram para unirse a las protestas por la muerte de George Floyd, posteando un imagen en color negro con la etiqueta #BlackoutTuesday, mientras que Banda El Recodo hizo lo mismo con fotos de perfil en todas sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram #blackouttuesday Una publicación compartida de Banda MS de Sergio Lizarraga (@bandamsoficial) el 1 Jun, 2020 a las 11:47 PDT

Ana Bárbara también se unió a las protestas por medio de las redes sociales, con la publicación de una imagen con el hashtag #ElShowDebeParar #LasVidasdeNegrosImporta y un mensaje: “No al racismo y violencia. Sí a la igualdad”.

Ángela Aguilar es otra de las representantes del regional mexicano que se unieron al movimiento. La hija de Pepe Aguilar cambió su imagen de perfil por una imagen de un puño negro alzado, símbolo de la lucha y protesta de las personas afroamericanas.

Banda Los Recoditos, Gerardo Ortiz, Leonardo Aguilar, Chiquis Rivera y otros artistas también se unieron con diferentes publicaciones en sus redes sociales.

Estas imágenes en negro hacen referencia a un apagón, en este caso musical, que se dará este 2 de junio como forma de protesta por la muerte de Floyd.