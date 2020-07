Se unen gimnasios de CuliacÃ¡n para crear asociaciÃ³n para la reapertura

Se unen gimnasios de Culiacán para crear asociación para la reapertura

Piden a las autoridades sean más claros y organizados en la implementación de los protocolos para una correcta reactivación

Leopoldo Medina

Aunque ya se dio a conocer por parte de las autoridades estatales que a partir de este jueves los gimnasios podrán reabrir las puertas a sus clientes, existe incertidumbre en los directivos de los mismos, quienes no ven claridad, ni organización en las autoridades en los lineamientos de los protocolos a seguir.

Luis Márquez, director general del Centro de Acondicionamiento Ludus Magnus, comentó que ante lo que se está viviendo, varios gimnasios se han unido para crear la Asociación de Gimnasios y Activación Física para estar a tono a los lineamientos, creándose así una unión en el gremio fortalecida y a la altura, ya que hay muchos gimnasios que quieren hacer las cosas bien, entre otros que están desesperados porque sus negocios se vienen abajo.

“La asociación está conformada por 91 gimnasios de Culiacán, con el objetivo de estar de acuerdo con todo lo que gobierno del estado defina para la apertura de regreso a los gimnasios, y ver si juntos podríamos crear una serie de protocolos, y rebotar aquellos que nos dieran para una mejor efectividad de las mismas”, señaló Márquez.

El empresario también señaló la poca coordinación entre las diversas entidades al momento de dar a conocer los protocolos, y aunque ya tienen luz verde para abrir a partir de este jueves, son pocos los gimnasios que cumplen todas las expectativas para una correcta reapertura.

Márquez reconoció que, el contar con el distintivo Pase, el cual lanzó recientemente gobierno del estado, le da al cliente la confianza de asistir a un lugar que cumple los protocolos, y aunque primero se dijo que era obligatorio y luego ya no, lo cierto es que hasta cierto punto, no están de todo esclarecidos los protocolos a seguir.

En semáforo en rojo de alto riesgo de contagio Covid, abrirán gimnasios en Sinaloa, confirma el Gobernador

“Como propietarios responsables, todos sabemos que, tenemos que utilizar caretas, cubrebocas, gel antibacterial, charolas desinfectantes, aguantando la entrada de los clientes para evitar aglomeraciones, la sana distancia, pero hasta el momento hay mucha información volando, que por lo menos para mí, no estoy de acuerdo, y yo no voy a abrir” subrayó Márquez.

Abrir, explicó, sería exponer tanto a su personal, como a sus clientes, esto ante la falta de una coordinación, además de recordar que Sinaloa, se encuentra entre las entidades que están en semáforo rojo.

Márquez detalló que previo a la reapertura, como gimnasio han estado esperando que las autoridades estatales saquen un protocolo con los lineamientos a cumplir, para ello, ya estaban listos con todos los insumos sanitarios e implementos necesarios para su operación.

Desde realizar limpiezas profundas, desinfección de equipos diariamente, ya que actualmente están trabajando impartiendo clases digitales, por lo que al concluir, se realiza una desinfección de los equipos utilizados, se aplica la sana distancia, y se siguen los demás protocolos.

“A estas alturas, no sabemos, qué es lo que se va a supervisar por parte de las autoridades, ya que sería desbaratado realizar una apertura, y ver que unos cumplan y otros no, con un posible rebrote por cualquier otra cosa, y no por los gimnasios, ocasionando que nos vuelvan a cerrar”, señaló.

Márquez subrayó que como asociación lo único que desean es cumplir con las normativas que la ley diga para poder abrir, y ya no cerrar, y ofrecer así un servicio más completo a los clientes.

El empresario reconoció que, hay mucha incertidumbre por lo que está sucediendo, que el gremio está preocupado, encontrándose entre la espada y la pared, ya que no solo se preocupan por sus clientes y personal, si no también la supervivencia de sus negocios, con la duda de si se abre, o no, sin saber que pasará.

“Los gimnasios que aceptamos formar parte de esta asociación, estamos bien comprometidos con la limpieza, la sanidad, y los cuidados tanto de nuestro personal como de nuestros clientes, pero considero también que abrir en semáforo rojo es una imprudencia, me preocupa mucho mi negocio, es cierto, pero me preocupa más que como ciudadano pueda causar un daño mayor si decido abrir en estas condiciones”.

Será este jueves cuando los integrantes de la asociación se reúnan para desarrollar alguna petición de reunión con las autoridades, y esclarecer un poco más las condiciones en cómo sí pueden abrir, disminuyendo el riesgo, y ver cómo los pueden apoyar si es que llega a suceder algo.

“Desgraciadamente se han lanzado muchas normativas, una de ellas el abrir al 30 por ciento, algo que es imposible, porque ningún negocio podría aguantar aperturar con esta capacidad, pagando todos sus gastos operativos, creo que ninguno podría hacerlo, esto tendría que modificarse, claro con todos los cuidados que se necesitan”, resaltó.

Márquez detalló que el gobierno podría apoyarlos en aplazar pagos, darles el beneficio en varios apartados más, que les permita “respirar” un poco, ya que al igual que otros gremios, también han sido golpeados económicamente.

Sobre la reunión que plantean tener con las autoridades estatales, el objetivo es que, más que ir a exigir, es para ir a proponer, lograr acuerdos con ellos, con las entidades de supervisión para que sea una reapertura bien planeada, que genere mayor confianza, evitando así una pérdida mayor de clientes.