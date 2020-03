Se unen las niñas a movimiento; 'entendemos el concepto y podemos luchar por nuestros derechos'

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- Tres pequeñas entre ocho y 10 años subieron a arengar previo al recorrido de la marcha feminista esta mañana, y lo hicieron con mensajes poderosos.

Giovanna, Isabel y Vanessa no se conocen entre sí, pero decidieron unirse a la marcha por “un futuro mejor”, por “luchar por sus derechos” y por “las que ya no están aquí”.

Previo a que diera inicio la marcha, Giovanna fue presentada ante cientos de mujeres, la mayoría jóvenes; la pequeña de ocho años se hizo conocida luego de que un día anterior pidió a su familia bajarse del auto en que viajaba para sumarse a la marcha.

Hoy llegó más temprano y pudo estar desde antes; vestía playera negra, jeans, gorra de beisbol y un pañuelo morado atado a su cuello.

“Yo quiero marchar por las que fueron acosadas... para que no callen, deben decir la verdad, para que ustedes hagan justicia, para que ustedes sean libres y felices, para que ustedes tengan un futuro mejor”, dijo Giovanna y arrancó los vítores y el aplausos de cientos de las presentes.

Luego fue el turno de Isabel, quien se abrió paso entre las jóvenes arremolinadas alrededor del templete para Isabel, quien vestía pantalón negro, camiseta gris y portaba un pañuelo verde en el cuello, símbolo del movimiento feminista que exige la igualdad de derechos.

“Hola”, dijo sin timidez, “me da mucho gusto verlas a todas aquí reunidas, mucha gracias por venir, también; quiero decirles que aunque somos niñas, también entendemos del concepto de que nosotros también podemos luchar por nuestros derechos”.

Su breve discurso también fue bien recibido y festejado.

Vannesa, la última pequeña que participó previo a la marcha, también vestía completamente de negro, y con un pañuelo morado alrededor de su cuello.

“No se siente bien lo que está pasando aquí en México”, gritó en el micrófono.

“Una vez oí una frase, que decía hoy no todas nuestras voces están juntas, porque desde la tumba no se puede gritar... concuerdo con esa frase, porque muchas mujeres, ya no se encuentran aquí; porque ellas eran indefensas, ellas no hicieron nada para merecer ser asesinadas”.

La marcha de esta mañana, la más multitudinaria con alrededor de mil 500 participantes, fue convocada por media decena de organismos civiles y feministas, y se realizó durante el paro nacional, unas horas después de la marcha por el Día Internacional de la Mujer que movilizó a mujeres de todo el país.