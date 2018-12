Se unen motoclubes para apoyar a Una Gota en el OcÃ©ano

Se unen motoclubes para apoyar a Una Gota en el Océano

El domingo participarán en la rodada para llevar ayuda a los habitantes de este albergue

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ La unión hace la fuerza, así lo considera Gabriel Montalvo, integrante del Motoclub Dragons Fly, quien junto a sus compañeros y otros motoclubes acudirán a Una Gota en el Océano y entregarán despensas y ropa.

Mencionó que esta actividad se lleva a cabo desde hace 7 años, la idea surgió como una caravana de Motoclubs que llegaban a la Asociación y llevaban cosas que cubren las necesidades que tanto le hacen falta.

“Ya son siete años que nos unimos como Motoclub para llevar un poco de ayuda a esta asociación que cuenta con gente que vivieron en situación de calle, queremos despertar un poco de alegría, llevando algo que podamos reunir, ropa, alimentos no perecederos, medicamentos no caducos, cosas de higiene, no importa la cantidad, sino la acción de dar a quienes lo están necesitando”, declaró.

La caravana será el domingo, partirán de las instalaciones de Grupo Editorial Noroeste a partir de las 15:00 horas y participarán el Motoclub Olas Altas, Motoclub Mazatlán, los Dragons Fly, Piratas, los Güeros, Motoclub Jabalí, el Negro John, entre otros.

“De los motociclistas nació la idea pero esta invitación la hacemos a la sociedad en general, queremos que se sumen a esta causa, que cerremos el año con acciones que hagan sentir bien a todos, porque no solo se siente bien la Asociación a la que vamos, nosotros nos sentimos bien”, comentó.

Las donaciones que se pueden realizar son de alimentos no perecederos, pero sobre todo ropa en buen estado, así como artículos de higiene.