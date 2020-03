DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Se unen mujeres artistas, crean y conmemoran su día

El Encuentro de Mujeres Creando Sinaloa Sombra entre sombras rinde homenaje este año a la narradora Inés Arredondo

Nelly Sánchez

Que las artistas sinaloenses estén unidas, creando y conmemorando el Día Internacional de la Mujer por segundo año consecutivo es para la actriz Mayra Amezcua sorprendente, pues nunca pensó que la convocatoria fuera a tener tanto impacto.

"Me sorprende que gente con mucha experiencia, trayectoria, trabajo y nombre haya acudido, sumándose a este segundo encuentro, eso nos tiene sorprendidas".

Este año tomaron una figura inspiradora, la escritora sinaloense Inés Arredondo, considerada junto con Juan Rulfo, la mejor escritora mexicana del Siglo 20. Y en torno a ella giran las actividades creativas del encuentro Mujeres Creando Sinaloa Sombra entre sombras.

Mujeres Creando Sinaloa es un proyecto que creó Amezcua el año pasado, con la idea de gestionar actividades artísticas que involucran exclusivamente al talento femenino.

Mayra Amezcua

Integrarse como comunidad artística, generar plataformas de proyección para el desarrollo de la creatividad y fungir como enlace canalizador de sus trabajos tanto en Sinaloa como en el ámbito nacional, son los propósitos.

Aquí se reúnen actrices, directoras de grupos artísticos, pintoras, fotógrafas, bailarinas, coreógrafas, artesanas, escritoras, promotoras culturales, activistas.

El año pasado, se unieron alrededor de 25 mujeres en una serie de actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y ahora son 55 artistas que compartirán su talento en actividades como exposiciones, lecturas, murales.

Juntas buscan una forma de trabajo que pueda facilitar la colaboración entre mujeres artistas, acompañándose en la búsqueda de la profesionalización a partir de la práctica constante de la concreción de productos artísticos que resulten de su creatividad.

"La misión del colectivo es que surjan cada vez más mujeres creadoras dedicadas al arte en Sinaloa. La visión compartida es empoderar a la mujer sinaloense creativa", dice.

"Los esfuerzos suman, esto se hace una ola más grande, podemos conseguir más cosas, es la única manera que podemos lograr muchas de las inquietudes que hemos tenido durante mucho tiempo y nos hemos sentido solitarias en esfuerzos, en tocar puertas, en que se nos considere en infinitas actividades que ha habido y nos sentimos desplazas".

Como actriz, el trabajar de manera conjunta con escritoras, pinturas, mujeres dedicadas a la música, ha sido enriquecedor.

"Uno se nutre de las palabras de otras, los comentarios, análisis, las imágenes que crean, de un cuerpo, de todas las actividades que se han realizado en diferentes disciplinas. Ahorita estoy haciendo un trabajo sobre Inés Arredondo, una biografía escénica que quiero estrenar en mayo, todas las opiniones me nutren muchísimo".

La ola feminista

Dina Grijalva, académica de la UAS, aseguró que la conjunción de artistas en Mujeres Creando Sinaloa fue muy buena el año pasado y ahora más.

En los últimos años, dijo, se ha visto que hay más mujeres creadoras de las que se pensaban.

Dina Grijalva

"Yo creo que estamos viviendo una gran ola feminista, en general, de reivindicación de derechos de la mujer, y que se manifiesta también en el arte", dice.

"Estoy muy entusiasmada ante la cantidad de jóvenes mujeres que están creando, es un movimiento con mucho potencial, que va a crecer, porque estoy hablando de jóvenes desde los 15 hasta los 25 años que están realizando actividad artística".

Necesitamos fortalecernos porque estamos en una sociedad patriarcal, que nos ha invisibilizado durante siglo a las mujeres, en todas las actividades, incluyendo la artística.

Inés es una escritora que aunque no se decía feminista, rompió con muchísimos tabúes en su escritura.

"Es una de las pioneras en lengua española en la escritura del erotismo femenino, ella y Luisa Valenzuela de Argentina son las pioneras en la narrativa erótica femenina".

Hermandad, sororidad y cuidado

Para Martha Romero, artista visual independiente, la unión entre mujeres es importante por sororidad, hermandad, cuidado, en lo artístico y lo personal.

"Como están aconteciendo las cosas, brindarnos apoyo emocional, nos necesitamos unas a otras y como artistas es importante acompañarnos en todos los procesos y hacer cosas para la comunidad", asegura.

Martha Romero

"Todas las mujeres, artistas o no, apoyarnos para lograr un mundo mejor, de equidad, para las futuras generaciones. Decimos mujer, porque somos las más desprotejidas, ojalá no tuviera que haber un día para la mujer, no estamos en contra de los hombres, pero cuando queremos un mejor lugar para las mujeres, es para vivir todos en armonía".

Vivir en un sistema patriarcal machista, dice, ha marginado a las mujeres, niños y las leyes no las protegen.

Pero cuando tengamos equidad, no habrá necesidad de marchas.

Empoderadas y fortalecidas

Georgina Martínez, bailarina, coreógrafa, escritora y promotora de lectura, este año participa en el colectivo como autora, al presentar su libro

"Inés Arredondo es una escritora que admiro muchísimo y siento que es muy importante que nos unamos en torno a una mujer sinaloense y todas aportemos desde nuestra idea de creación".

El movimiento, dijo, es interesante porque hay mujeres muy empoderadas, que están haciendo cosas ciudadanas y que a merced de alguna institución, las hacen por sí mismas.

Georgina Martínez

Esta alianza, asegura, las ha fortalecido, porque son de muchas generaciones y géneros y esto las empodera.

"Al estar unidas podemos crear cosas mucho más sustanciosas y ayudarnos, echarnos hombro unas con otras y eso nos va a fortalecer mucho, porque en las mujeres hay muchas ganas de crear y hacer cosas y si nos unimos como ahorita, se harán cosas muy interesantes".

AGENDA

DOMINGO 8 DE MARZO

10:00 horas

Performance callejero”

Creación de mural

Lecturas y reparto del minicuento “Año Nuevo”

Espectáculo teatral “Ecos de verano”

Esquina calle Rosales y Andrade

17:00 a 19:00 horas

Da Capo Inés

Ensamble Vocal Escénico Femenino Orquestado

La señal

Georgette

Diálogos de El Membrillo

Thalía Santa Rosa

En la Orfandad

Dalia Carrazco

En Jardín Botánico de Culiacán

MARTES 10

10:00 horas

Taller Libro-Objeto Culiacán 2020

Amaranta Caballero Prado

Biblioteca “Rosa María Peraza” IMCC

Centro Cívico Constitución

18:00 horas

Exposición pictográfica “De la palabra a la imagen”

Participantes: Marisa Zepeda, Paola Vapues, Rosa Amelia Castro, Rosa

María del Toro, Rosy Aragón Okamura, Silvia Margarita, Sofía Rivera, Ana

Arista, Bárbara Beltrán, Cristina Santillanes, Dora Garnica, Indra Yuvel, Isabel Ortiz, Isaura Lizárraga, Lucía Riveiro, Lupita Olivas, María Estela García, Elena Soang, Xóchitl Pinto y Martha Romero.

Instituto Politécnico Nacional IPN

18:00 horas

Exposición “Pájaros y libros: parvada de Marzo”

Amaranta Caballero Prado

Biblioteca Rosa María Peraza del Centro Cívico Constitución