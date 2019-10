Se usÃ³ gas lacrimÃ³geno porque alcaldes del PAN estaban agresivos: AMLO

Se usó gas lacrimógeno porque alcaldes del PAN estaban agresivos: AMLO

El titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que las acciones realizadas por su Gobierno evitaron una situación más grave

Noroeste / Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó este miércoles 23 de octubre que lo utilizar gas lacrimógeno ayer martes afuera del Palacio Nacional contra presidentes municipales, previno una situación "más grave", pero acotó que las protestas fueron un "asunto partidista" y una provocación de los alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional dijo que los alcaldes inconformes "estaban muy agresivos" y "Querían meterse por la fuerza, no se comportaron pues de manera correcta, les gana mucho el ansia opositora, la desesperación y quienes están a cargo del cuidado pues sintieron de que podrían entrar por la fuerza [...] Fue una decisión que tomaron en la puerta, sintieron que iban a ser rebasados", aseguró.

El titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que las acciones realizadas por su Gobierno evitaron una situación más grave, por lo que hizo un llamado a los presidentes municipales para que se manifiesten en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ya que el Palacio Nacional no es "el lugar para reclamar".

"Sí, eso, una provocación de los presidentes municipales del PAN y yo les recomendaría que si ellos quieren tener más presupuesto, que lleven a cabo, y en eso sí les ayudamos, les damos la fórmula de cómo ahorrar: bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos", afirmó el político tabasqueño.

"Les diría a los presidentes municipales que den un buen ejemplo, que no actúen así, que vean lo que hacían Gandhi, Mandela y Luther King y que apuesten a la no violencia, que se serenen, que se tranquilicen y que no mezclen asuntos partidistas, porque son del PAN y del PRD, son opositores nuestros, la verdad, la verdad, nosotros no tenemos que ver en este asunto", abundó López Obrador.

"Claro que sí hay derroche en los municipios, hay que hacer una revisión, nada más que eso no nos corresponde a nosotros porque los municipios son libres [...] Hemos hablado de regidores que ganan 150 mil, 200 mil pesos al mes, regidores, y que para firmar por una obra, para que les aprueben un informe al Presidente, hay veces que les tienen que dar dinero adicional, eso es general", indicó el presidente.

"No, es lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal, no podemos transferir menos recursos que los que establece la ley. Hay una fórmula y se transfieren los recursos de los estados", respondió el mandatario nacional a la pregunta de si habrá recorte al presupuesto en los municipios.

López Obrador sostuvo que la mayoría de los estados del país integran sus presupuestos con recursos federales. "Son muy pocos los que tienen recursos propios, creo que la Ciudad de México tiene 60 por ciento de recursos propios, pero hay estados donde hasta el 95 por ciento son recursos federales", precisó.

Ayer, un grupo de alcaldes encabezados por Enrique Vargas del Villar, de Huixquilucan, Estado de México; Juan Hugo de la Rosa García, de Nezahualcóyotl; Francisco Javier Castellón Fonseca, de Tepic, Nayarit; y Víctor Manuel Manríquez González, de Uruapan, Michoacán, arribaron a Palacio Nacional acompañados por el legislador panista Juan Carlos Romero Hicks e intentaron entrar con la intención de ser recibidos en audiencia por López Obrador, para solicitarle más recursos en el Presupuesto de Egresos 2020.

Al respecto, la Vocería de la Presidencia de la República reconoció el uso de gas lacrimógeno durante la protesta. A través de un comunicado, la también Coordinación General de Comunicación Social justificó que se usó una dosis moderada de dicho gas y que fue con fines disuasivos.

Afirmó que un grupo de alcaldes irrumpió por la fuerza a través de la Puerta Mariana, con lo que puso en riesgo la vida de trabajadores, "dado que se trabaja desde andamios en la reparación de la fachada y peatones, además de que agredieron al personal de seguridad".

"Por esa razón, con fines disuasivos se dispersó una dosis moderada de gas lacrimógeno en el ambiente que no puso en riesgo la vida de ninguna persona", abundó la Vocería de la Presidencia de la República en su comunicado.

El grupo de alcaldes que llegaron afuera del Palacio Nacional alrededor de las 06:00 horas, se quejaron de que militares los dispersaron gas lacrimógeno cuando solicitaban una audiencia con el presidente López Obrador para exigir más recursos para sus municipios.

La Vocería presidencial agregó que, desde el primer momento, el grupo de alcaldes fue atendido por la coordinadora de Atención Ciudadana de la Presidencia, Leticia Ramírez Amaya.

La funcionaria federal, abundó, ofreció una mesa de trabajo por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) para escuchar los planteamientos. "No obstante, la respuesta de los alcaldes fue negativa e irrumpieron por la fuerza", aseguró la Vocería.

La protesta continuó hasta poco después de las 09:00 horas, cuando el grupo de alcaldes acordaron una comisión que acudió a las 13:00 horas a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del grupo parlamentario del PAN en San Lázaro, se quejó del uso de gases lacrimógenos durante la protesta de los alcaldes para obtener un mayor presupuesto para el año fiscal 2020.

"Lamentablemente el @GobiernoMx nos recibe con gas lacrimógeno y el presidente @lopezobrador_ se niega a escuchar a alcaldes de toda la República Mexicana ¡No entienden que no entienden!", tuiteó el legislador panista.

Por su parte, María Eugenia Campos Galván, presidenta Municipal de Chihuahua, incluso ironizó que López Obrador le tenía más miedo a los alcaldes que al "Chapito".

Ello en referencia al liberado narcotraficante Ovidio Guzmán López, alias "El Ratón", hijo del capo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, "El Chapo", capturado y luego liberado el pasado 17 de octubre, en Culiacán, Sinaloa.

Asimismo, durante la reunión con los diputados, Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, afirmó que los alcaldes están en pie de lucha.

"Queremos dejar muy en claro, siguen echando gas lacrimógeno acá atrás a las y los presidentes municipales, y pueden grabar los medios, estamos en pie de lucha", expresó el alcalde mexiquense.

"Qué le quede muy claro al Presidente de la República, vamos a seguir luchando por recursos para nuestros municipios, para los ciudadanos", insistió el presidente municipal.