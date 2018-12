Se va a demostrar que es falso que digan que pesca de atÃºn mexicana daÃ±e a delfines: Ruiz Arias

Se va a demostrar que es falso que digan que pesca de atún mexicana dañe a delfines: Ruiz Arias

El Diputado Federal comentó que el fallo tiene que ver con un asunto de negocios y de bloqueos a los atuneros mexicanos y eso no se va a permitir

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Se va a demostrar que es falso que se diga que la flota atunera mexicana dañe a los delfines, manifestó el presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Maximiliano Ruiz Arias.

“El barco que tenemos aquí, de Inapesca (Instituto Nacional de Pesca), es uno de los cinco mejores del mundo en su estilo, de una tecnología de punta y lo vamos a usar precisamente para demostrar con hechos de que la decisión que están tomando respecto al daño del delfín en la pesca del atún es un error”, enfatizó el Diputado Federal.

Lo anterior, tras el fallo de ayer viernes del Órgano de Apelación de la Organización Mundial de Comercio, en Ginebra, Suiza, que confirmó su decisión a favor de Estados Unidos y en contra de México por la larga disputa que estos dos países mantienen desde hace más de una década por los límites del acceso del atún mexicano al mercado estadounidense.

La disputa gira en torno a la etiqueta “dolphin safe” que se utiliza en el mercado estadounidense para informar a los consumidores de que el atún en lata comprado con ese precinto no se ha pescado con métodos susceptibles de causar daño a los delfines.

Agregó que dicho fallo tiene un proyecto de connotaciones, no tiene que ver con el problema que está pasando en el mar, sino con asunto de negocios y de bloqueos a los atuneros mexicanos y no se va a permitir.

“Vamos a usar todos los recursos legales, todas las instancias que estén a nuestro alcance, como presidente de la Comisión de Pesca en el Congreso de la Unión vamos a mover todo lo que haya que mover para que nuestros empresarios que se mueven en el renglón de los túnidos no resulten lesionados por esta decisión”, recalcó el entrevistado.

Expresó que hay consorcios económicos muy poderosos que financian a Organismos No Gobernamentales

“Son consorcios económicos muy poderosos que financian, así literalmente, financian a ONGs dizque que tienen compromiso con el medio ambiente, que toman decisiones solamente para favorecer a ciertos productores y engañar a la competencia, no es la primera vez que pasa, está pasando en el Alto Golfo (de California), pero vamos a hacer uso de todo el recurso legal para que eso no prospere”, reiteró el Diputado Federal.

Dio a conocer que el martes se presentará el punto de acuerdo en la Cámara de Diputados con relación a esta decisión tomada en Ginebra, pues todavía se pueden interponer acciones legales contra esa decisión.

“Y nos vamos a ajustar a todo el procedimiento que tenga que ver para desmentir ese tipo de fallo, ..el túnido es uno de los principales negocios de México en el asunto de la pesca, junto con Ecuador, con Perú, no vamos a permitir que por decisiones que tienen que ver no con el medio ambiente, no con una especie sino con intereses comerciales nos lesionen a nuestros productores en ese sentido”, recalcó.

“Aquí en México (la pesca del atún) es la actividad más rentable en términos comerciales por valor agregado, junto con la sardina y anchoveta, entonces la verdad es que es una rama que tenemos que defender comprometidos al 100 por ciento por lo que significa incluso por la cuestión alimentaria”.

Pidió confianza a los productores de atún de que en el Congreso de la Unión y en la Comisión de Pesca van a tener 26 diputados haciendo todo lo que se tenga que hacer para ese problema dictaminado ayer en Ginebra no tenga el impacto que muchos desafortunadamente están esperando que tenga en términos de la competencia.