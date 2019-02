Se van 9 diputados y el PRD se queda con 10; será la última fuerza en San Lázaro

Los diputados que renunciaron al PRD indicaron que conformarán un bloque de diputados sin partido

Noroeste / Redacción

Jóse Ricardo Gallardo Cardona, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, renunció la mañana de este martes a dicho instituto político, tras 17 años de militancia.

Originario de San Luis Potosí, Gallardo Cardona es parte de un grupo de 9 legisladores que salieron del denominado "Sol Azteca", y que dejan al PRD con tan sólo 10 diputados, convirtiéndose en la última fuerza en San Lázaro, detrás del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), que cuenta con 11. La coordinación perredista será ahora asumida por la jalisciense Verónica Beatriz Juárez Piña.

Los diputados que renunciaron al PRD indicaron que conformarán un bloque de diputados sin partido que será coordinado por Gallardo Cardona, y que estará conformador por: Carlos Torres Piña, Emmanuel Reyes Carmona, Luz Estefanía Rosas Martínez, Héctor Serrano Cortés, Raymundo García Gutiérrez, Lilia Villafuerte Zavala, y Javier Salinas Narváez.

Otro diputado que se sumará al bloque encabezado por Gallardo Cardona será Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, quien renunció al PRD tras ser expulsado de dicho partido por presuntos actos de corrupción. Además, en días pasados también renunció Teófilo García Corpus, para sumarse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Los legisladores que renunciaron a su militancia perredista dijeron que dejaron el "Sol Azteca" para poder votar de forma "libre" a favor de iniciativas impulsadas por el bloque mayoritario encabezado por el Movimiento de Regeneración Nacional, aunque descartaron sumarse a dicho grupo parlamentario.

Con los votos de los ex militantes perredistas, el bloque mayoritario lograría sumar 335 votos y lograr la mayoría calificada para las reformas constitucionales que promueva Morena sin que tenga que depender de negociaciones con el Partido Acción Nacional (PAN) o el Revolucionario Institucional (PRI).

A nombre de los nueve diputados sin partido, Gallardo Cardona indicó en conferencia de prensa que con sus renuncias, los legisladores ex perredistas buscan tener libertad para poder votar de acuerdo con sus convicciones y no a partir de la línea política dictada por el partido.

El ahora ex coordinador parlamentario del PRD acusó al "Sol Azteca" de haberse desviado de sus ideales y de no apoyar iniciativas que han sido demandas de la izquierda, sólo porque son presentadas por Morena, como la consulta popular. "Creo que el partido está confundido y no encuentra la puerta para salir. Un día votamos con ideales de derecha y, cuando nos acordamos, con ideales de izquierda", señaló.